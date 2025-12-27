वेदांता ने इंकैब इंडस्ट्रीज के लिए निकाली भर्ती, जमशेदपुर प्लांट में मिलेंगे नौकरी के अवसर

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। इंकैब इंडस्ट्री के लिए वेदांता कंपनी ने अधिकारियों के लिए वैकेंसी निकाली है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से देश भर के इच्छुक पेशेवरों से लीडरशिप एंड मैनेजमेंट (इंकैब के ही पूर्व अधिकारी व सलाहकार), इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल (इंजीनियर्स, सुपरवाइजरी स्टाफ) व आपरेशन एंड प्रोडक्शन (पल्पिट आपरेटर, सुपरवाइजर) जैसे पदों पर आवेदन मांगा गया है।

इंकैब कंपनी को नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के तीन दिसंबर को जारी आदेश के बाद वेदांता अधिग्रहण कर रही है। कंपनी द्वारा वैकेंसी के लिए जारी की गई सूचना में बताया गया है कि वेदांता भारत के खनिज व ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी है जिसका पोर्टफोलियाे 30 अरब डालर है और भारत की जीडीपी में उसका योगदान 1.4 प्रतिशत है।

वेदांता में एक लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। उसने राष्ट्रीय स्तर पर बिजली व औद्योगिक केबल का निर्माण करने वाली इंकैब इंडस्ट्री के जमशेदपुर व पुणे प्लांट का अधिग्रहण किया है। इसके लिए हम इंकैब के ही पूर्व नेतृत्वकर्ताओं (ऑपरेशन, फाइनांस, हयूमन रिसोर्स व अन्य विभागों) को सलाहकार व मैनेजमेंट में शामिल करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि वे कंपनी के अगले अध्याय का नेतृत्व कर सके।

कंपनी प्रबंधन ने बताया है कि वैकेंसी के माध्यम से जिन अधिकारियों को नौकरी प्रदान किए जाएंगे, उन्हें उच्चतम वेतन सहित कहीं से भी पूरी तरह से काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस वैकेंसी पर कंपनी प्रबंधन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि हम इस वैकेंसी के तहत सी-शूट स्तर के अधिकारियों को ले रहे हैं, जो कंपनी के परिचालन में रणनीति बनाने, बड़े फैसले लेने और पूरे संगठन के भविष्य को दिशा देने के लिए जिम्मेदार होंगे।