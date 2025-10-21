डायन के आरोप में आदिवासी महिला की हत्या: रिश्तों का खूनी खेल
झारखंड में एक दुखद घटना में, एक आदिवासी महिला को उसके रिश्तेदारों ने डायन बताकर लाठियों से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाती है।
जागरण संवाददाता, पुरुलिया: पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अंधविश्वास की एक और दर्दनाक घटना सामने आई है। पाड़ा थाना क्षेत्र के चापुड़ी गांव में आदिवासी महिला पदबी टुडू (37) को डायन बताकर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों में जलेश्वरी टुडू, मदनी टुडू, हितलाल टुडू, राजेश टुडू, बाबूलाल टुडू और शुकलाल टुडू शामिल हैं।
महिला को घर से घसीटकर बाहर निकाला :पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतका के पति प्रभास टुडू ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी पर डायन होने का आरोप उसके ही रिश्तेदारों द्वारा लगाया जा रहा था। बीते शनिवार की रात काली पूजा के दौरान, आरोपितों ने महिला को घर से घसीटकर बाहर निकाला और बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर दी।
माथे पर जोरदार प्रहार करने से हुई मौत :
हमले के दौरान आरोपियों ने लोहे की राड और भारी वस्तुओं से पदबी टुडू पर कई जोरदार वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, परिवार के लोग महिला को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमलावरों की संख्या अधिक थी। सूचना मिलने पर पाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और खून से लथपथ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया मेडिकल कालेज अस्पताल भेजा। इस मामले में पुलिस का कहना है कि कुछ और आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि मामले की जांच जारी है और डायन प्रथा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
