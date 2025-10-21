डायन के आरोप में आदिवासी महिला की हत्या: रिश्तों का खूनी खेल

जागरण संवाददाता, पुरुलिया: पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अंधविश्वास की एक और दर्दनाक घटना सामने आई है। पाड़ा थाना क्षेत्र के चापुड़ी गांव में आदिवासी महिला पदबी टुडू (37) को डायन बताकर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों में जलेश्वरी टुडू, मदनी टुडू, हितलाल टुडू, राजेश टुडू, बाबूलाल टुडू और शुकलाल टुडू शामिल हैं।

महिला को घर से घसीटकर बाहर निकाला :पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतका के पति प्रभास टुडू ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी पर डायन होने का आरोप उसके ही रिश्तेदारों द्वारा लगाया जा रहा था। बीते शनिवार की रात काली पूजा के दौरान, आरोपितों ने महिला को घर से घसीटकर बाहर निकाला और बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर दी।

माथे पर जोरदार प्रहार करने से हुई मौत :