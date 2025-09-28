सड़क हादसे में 10 वर्षीय बच्चे की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा-जगन्नाथपुर मुख्य मार्ग पर सिंहपोखरिया रेलवे स्टेशन के पास रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। सुबह की सैर पर निकले 10 वर्षीय मासूम की मालवाहक वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई।

घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी।

“पूंजीपति निर्दोष गरीब मजदूरों की बलि चढ़ाना बंद करो… पूंजीपतियों की दलाली बंद करो… मंत्री दीपक बिरुवा शर्म करो…, मंत्री होश में आओ…” के नारे लगाये ।

दलबल के साथ पहुंचे अंचल अधिकारी

सूचना मिलते ही अंचल अधिकारी उपेंद्र कुमार और मुफस्सिल थाना प्रभारी चंद्रशेखर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों से वार्ता की और समझाने का प्रयास किया। लेकिन ग्रामीण मंत्री को बुलाने की जिद पर अड़े रहे। उनका कहना था कि जब तक मंत्री आमने-सामने बात नहीं करेंगे, तब तक सड़क जाम हटेगा नहीं।