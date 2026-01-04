समलेश्वरी एक्सप्रेस से ओडिसा से पश्चिम चंपारण ले जा रहे थे 6.8 किलो गांजा, टाटानगर में दो तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पी. शंकर कुट्टी के मार्गदर्शन में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के उड़नदस्ता दल ने शुक्रवार देर रात टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से कुल 6.8 किलो गांजा बरामद किया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शर्मा यादव और सत्यनारायण सहनी के रूप में हुई है। दोनों पश्चिम चंपारण जिले के रुपही टांड क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं।

आरपीएफ सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपी ओडिसा से गांजा लेकर ट्रेन संख्या 18006 समलेश्वरी एक्सप्रेस से टाटानगर पहुंचे थे। यहां से वे पटना होते हुए पश्चिम चंपारण जाने की योजना में थे, लेकिन इससे पहले ही आरपीएफ की टीम ने उन्हें धर दबोचा।

यह कार्रवाई आरपीएफ द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन नारकोस’ के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य रेलवे परिसरों और ट्रेनों में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना है।

बरामद गांजा को जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों तस्कर शातिर किस्म के हैं और इनके संपर्क पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिसा के अन्य गांजा तस्करों से भी जुड़े हुए हैं।