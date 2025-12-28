टाटानगर रेलवे स्टेशन से पकड़ाया 37 किलो गांजा, 3 तस्कर गिरफ्तार; ले जा रहे थे बनारस

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चक्रधरपुर मंडल की आरपीएफ उड़नदस्ता टीम ने टाटानगर रेलवे स्टेशन से तीन गांजा तस्करों से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 37.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है जिसकी बाजार में कीमत लगभग 18 लाख 25 हजार रुपये है।

चक्रधरपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पी शंकर कुट्टी के निर्देश पर ऑपरेशन नारकोस चलाया जा रहा है।

इस अभियान के तहत चक्रधरपुर मंडल के एक-एक स्टेशनों पर संदिग्धों पर सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जा रही है। शनिवार रात साढ़े तीन बजे तीन गांजा तस्कर 18006 समलेश्वरी एक्सप्रेस से टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर पांच पर उतरे।

सभी के पास एक-एक पिट्ठू बैग और एक-एक ट्राली बैग था जिसमें गांजे को प्लास्टिक से पैक किया गया था। सभी तस्कर प्लेटफार्म से नए फुट ओवरब्रिज के माध्यम से स्टेशन के बाहर निकल रहे थे। संदिग्ध प्रतीत होने पर इनकी जांच की गई तो 37.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया जो वे ओडिशा के रुपरा से लेकर ट्रेन में चढ़े थे और इसे वे लेकर उत्तर प्रदेश के बनारस लेकर जा रहे थे।