Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    टाटानगर रेलवे स्टेशन से पकड़ाया 37 किलो गांजा, 3 तस्कर गिरफ्तार; ले जा रहे थे बनारस

    By Nirmal Prasad Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:43 PM (IST)

    चक्रधरपुर मंडल की आरपीएफ टीम ने टाटानगर रेलवे स्टेशन पर तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 37.5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में तीनों गांजा तस्कर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चक्रधरपुर मंडल की आरपीएफ उड़नदस्ता टीम ने टाटानगर रेलवे स्टेशन से तीन गांजा तस्करों से गिरफ्तार किया है।

    इनके पास से 37.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है जिसकी बाजार में कीमत लगभग 18 लाख 25 हजार रुपये है।
    चक्रधरपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पी शंकर कुट्टी के निर्देश पर ऑपरेशन नारकोस चलाया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस अभियान के तहत चक्रधरपुर मंडल के एक-एक स्टेशनों पर संदिग्धों पर सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जा रही है। शनिवार रात साढ़े तीन बजे तीन गांजा तस्कर 18006 समलेश्वरी एक्सप्रेस से टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर पांच पर उतरे।

    सभी के पास एक-एक पिट्ठू बैग और एक-एक ट्राली बैग था जिसमें गांजे को प्लास्टिक से पैक किया गया था। सभी तस्कर प्लेटफार्म से नए फुट ओवरब्रिज के माध्यम से स्टेशन के बाहर निकल रहे थे। संदिग्ध प्रतीत होने पर इनकी जांच की गई तो 37.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया जो वे ओडिशा के रुपरा से लेकर ट्रेन में चढ़े थे और इसे वे लेकर उत्तर प्रदेश के बनारस लेकर जा रहे थे।

    पकड़े गए आरोपी का नाम पश्चिमी चंपारण के मंजूर अली (22 वर्ष), उत्तर प्रदेश के कुशनगर निवासी विवेकानंद गुप्ता (23 वर्ष) व बलिया निवासी अशोक गिरी (40 वर्ष) शामिल हैं।

    सभी आरोपियों को अग्रिम कार्रवाई के लिए टाटानगर रेल थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। इससे पहले 28 नवंबर को आरपीएफ उड़नदस्ता की टीम ने पलामू के हरिहरगंज निवासी उदय कुमार के पास से 17 किलोग्राम और 27 सितंबर को बिहार के पटना निवासी विकास कुमार के पास से 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था।