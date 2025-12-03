टाटानगर स्टेशन पर छोड़ा गया हथियार! सीसीटीवी से तलाश जारी, जानें किसका है यह राइफल?

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को मिले राइफल और छह जिंदा कारतूस के असली मालिक की पहचान को लेकर आरपीएफ और रेल पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि बैग छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की पहचान हो सके।

घटना मंगलवार की है, जब प्लेटफॉर्म नंबर दो पर एक भूरे रंग का बैग संदिग्ध स्थिति में मिला। जांच करने पर बैग से दो हिस्सों में विभाजित एक राइफल और छह जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई और बैग को जब्त कर लिया गया। रेल पुलिस ने मामले की जांच की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर थॉमस बारला को सौंपी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद राइफल को देखकर यह स्पष्ट है कि हथियार का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा था। क्योंकि इसे काफी साफ-सुथरा और अच्छी स्थिति में रखा गया है।

इससे यह संभावना मजबूत होती है कि राइफल गलती से किसी यात्री का ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म पर छूट गया हो। पुलिस फिलहाल इस उम्मीद में है कि आसपास के किसी स्टेशन से राइफल गुम होने की आधिकारिक शिकायत दर्ज हो सकती है।