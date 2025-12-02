टाटानगर स्टेशन पर सुरक्षा में बड़ी चूक: लावारिस बैग से मिला 12 बोर का राइफल, आरपीएफ CCTV फुटेज खंगालने में जुटी
टाटानगर स्टेशन पर सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एक लावारिस बैग से 12 बोर का राइफल बरामद हुआ, जिससे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। आरपीएफ सीसीटीवी फुटेज ...और पढ़ें
जासं, जमशेदपुर। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब प्लेटफार्म नंबर दो पर आरपीएफ टीम को लावारिस हालत में एक बैग मिला। जांच में बैग के अंदर 12 बोर का राइफल दो हिस्सों में डिसमेंटल अवस्था में रखा मिला।
इसके साथ छह कारतूस भी बरामद किए गए। स्टेशन के भीतर इस तरह हथियार पहुंच जाना सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर चूक को दर्शाता है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन परिसर में कड़े निगरानी तंत्र और तकनीकी उपकरणों की तत्काल बहाली की जरूरत है।
आरपीएफ ने तत्काल राइफल और कारतूस जब्त कर टाटानगर रेल थाना पुलिस को सौंप दिया। साथ ही स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि बैग को प्लेटफार्म तक लाने वाले व्यक्ति की पहचान हो सके।
आरपीएफ अधिकारियों का अनुमान है कि संभवतः जांच टीम को देखकर हथियार लेकर आया यात्री बैग वहीं छोड़कर किसी ट्रेन में सवार हो गया होगा। रेल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद राइफल लाइसेंसी है या अवैध।
अधिकारियों का कहना है कि लाइसेंस, खरीद-बिक्री और पते से संबंधित रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। स्टेशन में लगातार बढ़ रही सुरक्षा खामियों के बीच यह घटना और भी चिंताजनक है।
जानकारी के मुताबिक टाटानगर रेलवे स्टेशन पर लगभग दो माह से लगेज स्कैनर खराब पड़ा है। चेन्नई से विशेषज्ञों की टीम बुलाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मरम्मत अब तक नहीं हो पाई।
इसी खामी का फायदा उठाकर तस्कर और असामाजिक तत्व स्टेशन से सामान ले जाने में सफल हो रहे हैं। बीते दिनों स्कैनर बंद होने के कारण प्लेटफार्म से 40 बोतल अंग्रेजी शराब भी जब्त की गई थी।
यह स्थिति तब है, जब हाल ही में दिल्ली में हुए धमाकों के बाद देशभर के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था। लावारिस बैग से हथियार मिलने की यह घटना टाटानगर स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोलती है।
