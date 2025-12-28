टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बनेगी तीसरी ड्रापिंग लाइन, VIP लेन को किया गया बंद
डीआरएम तरुण हुरिया ने टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। वीआईपी लेन बंद कर दी गई है और इसके स्थान पर दो के अतिरिक्त तीसरी नई ड्रापिंग लाइन बनेगी, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटानगर रेलवे स्टेशन में वीआइपी लेन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, इसके बदले में दो के अलावा तीसरी नई ड्रापिंग लाइन बनेगी, जिसमें से एक को वीआइपी लेन बनाया जाएगा।
चक्रधरपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) तरुण हुरिया ने शनिवार दोपहर लगभग सवा 12 बजे सड़क मार्ग से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
डीआरएम के निर्देश पर ही स्टेशन के वीआइपी लेन को स्टील की बेरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने वीआइपी लेन को देखा साथ ही एडीआरएम (समन्वय) को निर्देश दिया कि दो ड्रापिंग लाइन के अलावा तीसरी व नई ड्रापिंग लाइन बनाया जाए, ताकि एक लाइन को वीआइपी लेन के रूप में विकसित किया जा सके।
मालूम हो कि स्टेशन में वीआइपी लेन बंद करने को लेकर काफी नाराजगी है और उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं, निरीक्षण के दौरान टाटानगर के क्षेत्रीय रेल प्रबंधक समीर सौरव, स्टेशन निदेशक सुनील कुमार, कामर्शियल चीफ एसके सिंह, स्टेशन उपाधीक्षक सुनील कुमार सहित इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
अवैध पार्किंग पर कार को डीआरएम ने करवाया जब्त
निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने पाया कि स्टेशन परिक्षेत्र के बाहर एक कार खड़ी है। संभवत: कार मालिक बाहर ही कार खड़ी कर अपने स्वजन को लेने प्लेटफार्म गए होंगे। स्टेशन के बाहर अवैध रूप से पार्किंग देखने पर डीआरएम ने आरपीएफ को कार जब्त कर उसका चालान करने का आदेश दिया।
विभागीय अधीक्षक को निर्देश, साफ रखें अपने कार्यालय
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 29 दिसंबर को जमशेदपुर पहुंच रही है। ऐसे में डीआरएम ने स्टेशन के प्रवेश द्वार से लेकर गोलपहाड़ी चौक तक पैदल ही स्टेशन परिक्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान वे ट्रेन लाइटिंग विभाग गए जहां बाहर कूड़ा पड़ा मिला।
इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा विभाग के पीछे की दीवार में छज्जे की राड निकली देखी, जिसे कटवाने का आदेश दिया। इसके अलावा वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (रेल पथ) का बोर्ड को उन्होंने क्षतिग्रस्त देखा, जिसे उन्होंने बदलने का आदेश दिया।
इसके अलावा वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (सिग्नल) का गेट में पूरी तरह से धूल पड़ा मिला, उन्होंने संबधित अधिकारियों को कम से कम पानी से ही साफ करने को कहा। इसके अलावा पानी की टंकी से पानी का रिसाव व गंदी को ठीक करने, कई स्थानों पर रेलवे की छोटी दीवार को ऊंची करने का भी उन्होंने निर्देश दिया।
वहीं, उन्होंने स्टेशन स्थित जीआरपी थाना भी पहुंचे। यहां छत पर जाले-मकड़े को हटाने को कहा। वहीं, स्टेशन फुटपाथ की नाली के एक स्लैब को ठीक करने व टाइम आउट रेस्टोरेंट के सामने वाले खाली स्थान का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।