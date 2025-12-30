Language
    Tata Steel में बड़ा फेरबदल: मुकेश अग्रवाल संभालेंगे ट्रांसफार्मेशन की कमान, आशुतोष पांडेय बने चीफ कोल बेनीफिसिएशन

    By Arvind Shrivastava Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:25 AM (IST)

    टाटा स्टील ने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। मुकेश अग्रवाल को चीफ आर्गनाइजेशन डिजाइन एंड ट्रांसफार्मेशन बनाया गया है, जबकि आशुतोष कुमार पांड

    टाटा स्टील में 2026 जनवरी-फरवरी से प्रभावी होनेवाले बदलावों की सूची जारी।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील को बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से प्रबंधन ने संगठनात्मक ढांचे में सोमवार को बड़ा बदलाव किया है।

    कंपनी ने चीफ आर्गनाइजेशन डिजाइन एंड ट्रांसफार्मेशन का नया पद सृजित कर इसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारी मुकेश अग्रवाल को सौंपी है। वहीं, वेस्ट बोकारो में भी नेतृत्व परिवर्तन करते हुए आशुतोष कुमार पांडेय को प्रमोशन देकर अहम जिम्मेदारी दी गई है।

    टाटा स्टील के सीईओ व एमडी टीवी नरेंद्रन के हस्ताक्षर से जारी सर्कुलर के अनुसार, कंपनी के भीतर संरचना, डिजाइन और कार्यसंस्कृति को आधुनिक बनाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।

    अधिकारियों के ये तबादले और नई नियुक्तियां नए साल में एक जनवरी और एक फरवरी से प्रभावी होंगी। सबसे अहम बदलाव के तहत अब तक चीफ एचआरबीपी (टीएसजे, टीएसजी और एचएमसी) का दायित्व निभा रहे मुकेश अग्रवाल अब 'चीफ आर्गनाइजेशन डिजाइन एंड ट्रांसफार्मेशन बनाए गए हैं।

    उनकी यह नियुक्ति 1 जनवरी से लागू होगी और वे जमशेदपुर से ही अपना कामकाज देखेंगे। नई भूमिका के साथ-साथ वे चीफ वेलनेस आफिसर की अपनी अतिरिक्त जिम्मेदारी भी पहले की तरह निभाते रहेंगे। जब तक उनके पुराने पद पर नए अधिकारी की नियुक्ति प्रभावी नहीं हो जाती, तब तक वे अंतरिम रूप से उस कार्य को भी देखते रहेंगे।

    मुकेश अग्रवाल की भूमिका बदलने के कारण एचआर विभाग में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में एक श्रृंखला के तहत बदलाव किए गए हैं, जो 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे।

    इसके तहत कलिंगानगर में तैनात चीफ एचआरबीपी यशवंत कुमार पांडेय को वापस जमशेदपुर बुलाया गया है। वे अब जमशेदपुर में मुकेश अग्रवाल की जगह लेंगे।

    वहीं यशवंत कुमार पांडेय के जमशेदपुर आने से खाली हुई कलिंगानगर की जगह को भरने के लिए टाटा स्टील मेरामंडली के चीफ एचआरबीपी अमिताभ चंद्र झा का तबादला कलिंगानगर किया गया है।

    अमिताभ चंद्र  झा की जगह प्रशांत कुमार नंदा

    इसी तरह अमिताभ चंद्र झा की जगह लेने के लिए एनआइएनएल में प्रतिनियुक्ति पर गए प्रशांत कुमार नंदा की वापसी हुई है। नंदा अब अंगुल से टाटा स्टील मेरामंडली के चीफ एचआरबीपी का पदभार संभालेंगे।

    कोयला और रा मैटेरियल डिवीजन में भी महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। यहां चीफ कोल बेनीफिसिएशन के पद पर तैनात बोंदादा वेंकट सुधीर कुमार 27 वर्षों की शानदार सेवा के बाद 1 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

    उनके स्थान पर आशुतोष कुमार पांडेय को पदोन्नति देते हुए चीफ कोल बेनीफिसिएशन बनाया गया है। आशुतोष अभी हेड (ओएंडएम) वाशरी-III की जिम्मेदारी निभा रहे थे। वे 1 जनवरी से चीफ-डेजिग्नेट के रूप में काम शुरू करेंगे और 1 फरवरी से सुधीर कुमार के रिटायर होने के बाद पूर्ण रूप से पदभार ग्रहण करेंगे।

    आइएसएम धनबाद से बीटेक करने वाले आशुतोष 2008 से टाटा स्टील से जुड़े हैं और अब वे वेस्ट बोकारो से विभाग का संचालन करेंगे। टाटा स्टील परिवार ने सेवानिवृत्त हो रहे सुधीर कुमार के योगदान की सराहना करते हुए नई जिम्मेदारी संभालने वाले सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं।

    जमशेदपुर परिसर में रतन टाटा की प्रतिमा का अनावरण 

    टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा की जयंती पर रविवार को टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट परिसर में रतन टाटा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कंपनी मुख्यालय से आनलाइन गिरीश वाघ व शैलेश चंद्रा ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। यहां जमशेदपुर प्लांट में कारखाना प्रमुख सुनील तिवारी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

    वहीं टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष जेआरडी टाटा की प्रतिमा स्थापित की गई। कंपनी के जनरल आफिस गेट के निकट पहले से जेएन टाटा की प्रतिमा स्थापित है। उनके बगल में इन दो महापुरुषों (जेआरडी व रतन टाटा) की तस्वीरों काे स्थापित किया गया।

    सुबह साढ़े नौ बजे उक्त स्थान पर प्लांट के वरीय अधिकारियों के साथ यूनियन पदाधिकारी, कमेटी मेंबर आदि मुख्य रूप से शामिल हुए तथा रतन टाटा को श्रद्धांजलि अपित किया। कंपनी मुख्यालय से भी अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।