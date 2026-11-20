जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों के लिए लंच टाइम का समय अलग हो सकता है ताकि कैंटीन में लगने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। कंपनी प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन नेतृत्व इस पर मंथन शुरू कर दिया है।

टाटा स्टील में 15 बड़े कैंटीन व 104 ट्राली प्वाइंट हैं जहां हर दिन 15 हजार से अधिक स्थायी व ठेका कर्मचारी नाश्ता-खाना खाते हैं। पहले स्थायी व ठेका कर्मचारियों के लिए अलग-अलग कैंटीन की व्यवस्था थी लेकिन कुछ माह पूर्व स्थायी व ठेका कर्मचारियों के लिए एक ही कैंटीन कर दी गई है जिसके कारण भोजन के समय सबसे ज्यादा भीड़ रहती है।

इसके समाधान के लिए पिछले दिनों टाटा स्टील प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के शीर्षस्थ नेतृत्व ने आनलाइन बैठक की और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया। इसमें यह भी चर्चा हुई कि स्थायी कर्मचारियों के दोपहर का भोजन का समय अलग कर दिया जाए या उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए ताकि वे बाद में भोजन कर सकें।

बैठक में विभागीय चीफ व कमेटी मेंबर इसे लेकर आपसी सहमति से निर्णय भी ले सकते हैं। ऐसे विभिन्न पहलुओं पर प्रबंधन और यूनियन विचार कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही निर्णय लेकर उसे प्रभावी किया जाएगा।