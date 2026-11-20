जागरण संवाददाता, धनबाद। ट्रेनों में सफर के दौरान अब आपको अदब से पेश आना होगा। तेज आवाज में म्यूजिक सुनने, स्पीकर मोड पर वीडियो चलाने पर पहले से ही रोक थी।

अब तेज आवाज में रिंग टोन भी नहीं बजा सकेंगे। मोबाइल के रिंग टोन की आवाज धीमी रखनी होगी या वाइब्रेशन मोड पर रखना होगा। इतना ही नहीं तेज आवाज में बात या स्पीकर मोड पर बात भी नहीं कर सकेंगे।