जागरण संवाददाता, धनबाद। कोयला कर्मचारियों की ग्रेच्युटी से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन (इंटक) ने कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन से हस्तक्षेप की मांग की है।

फेडरेशन के महासचिव एसके जमा ने कोल इंडिया के अध्यक्ष बी साईराम तथा सिंगरेनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉ. बुद्धप्रकाश ज्योति को पत्र भेजकर सेवानिवृत्त गैर-अधिकारियों को 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी का लाभ पूर्व प्रभाव से देने और वर्तमान ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की मांग की है।

जामा ने कहा है कि 30 जून, 1 जुलाई 2016 से 29 मार्च 2018 के बीच सेवानिवृत्त हुए हजारों गैर-अधिकारी कर्मचारी बढ़ी हुई ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित हैं। उनकी ग्रेच्युटी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की मांग लंबे समय से लंबित है।