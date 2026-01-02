जमशेदपुर के लिए टाटा स्टील का 'मेगा प्लान': कीनन स्टेडियम में फिर गूंजेगा चौकों-छक्कों का शोर, इंकैब की जमीन पर सरकार से होगी सीधी बात

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। लौहनगरी के भविष्य और टाटा स्टील के लीज नवीनीकरण को लेकर वाइस प्रेसिडेंट (कॉर्पोरेट सर्विसेज) डीबी सुंदरा रामम ने कई अहम जानकारियां साझा की हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि टाटा स्टील शहर के बुनियादी ढांचे से लेकर खेल सुविधाओं तक के लिए बड़े निवेश की तैयारी में है।

इंकैब की 177 एकड़ जमीन: सरकार के पाले में गेंद इंकैब कंपनी की 177 एकड़ जमीन को लेकर स्थिति अब साफ होती दिख रही है। सुंदरा रामम ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 को लीज खत्म होने के बाद अब नए समझौते के तहत इस जमीन पर राज्य सरकार से सीधी वार्ता होगी। जिला प्रशासन के साथ जमीन का सर्वे पूरा हो चुका है और इसका औपचारिक प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है।

86 बस्तियों पर क्या है स्टैंड? बस्तियों के लीज क्षेत्र के अंदर या बाहर रहने के पेचीदा सवाल पर टाटा स्टील ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इसका अंतिम निर्णय सरकार को लेना है, लेकिन कंपनी ने अपनी स्थिति यथावत रखी है। उन्होंने एक बड़ा आश्वासन देते हुए कहा कि बस्तियां लीज क्षेत्र से बाहर रहें या अंदर, टाटा स्टील वहां के निवासियों को बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं देना जारी रखेगी।

खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी: जी उठेगा कीनन स्टेडियम जमशेदपुर के ऐतिहासिक कीनन स्टेडियम के दिन अब बहुरने वाले हैं। टाटा स्टील इस स्टेडियम का पुर्नरुद्धार करने जा रही है ताकि शहरवासियों को फिर से बड़े मैचों का रोमांच मिल सके। इसके लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) के माध्यम से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से बातचीत की जा रही है। इसके अलावा, नवल टाटा हॉकी एकेडमी में 52 बेड का महिला छात्रावास भी बनकर तैयार हो चुका है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सोनारी एयरपोर्ट: सुरक्षा मानकों और एयरपोर्ट अथॉरिटी के निर्देश पर रनवे की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है ताकि आपात स्थिति में विमानों को सुरक्षित रखा जा सके।

TMH में हाई-टेक सुविधा: टाटा मुख्य अस्पताल (TMH) में अब स्पाइनल क्लिनिक शुरू किया गया है। साथ ही, मरीजों की सुविधा के लिए अब दुनिया में कहीं से भी ऑनलाइन पेमेंट करने का विकल्प दे दिया गया है।

नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स: ओडिशा के कलिंगनगर में जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तर्ज पर एक नया स्पोर्ट्स सेंटर 1 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। समाज सेवा और CSR के बड़े लक्ष्य टाटा स्टील फाउंडेशन के माध्यम से कंपनी ने पिछले 9 महीनों में झारखंड और ओडिशा के लोगों तक 3700 करोड़ रुपये की सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद की है। वर्तमान में कंपनी की पहुंच 6 मिलियन लोगों तक है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 10 मिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। सामुदायिक विकास के लिए गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से 600 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।