टाटा स्टील में फेरबदल: हाट स्ट्रिप मिल प्रमुखों का तबादला, एआई चीफ को प्रमोशन

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील प्रबंधन ने साल के अंत में अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी के सीईओ व एमडी टीवी नरेंद्रन ने बुधवार को दो अहम आदेश जारी करते हुए जमशेदपुर और कलिंगानगर प्लांट के हाट स्ट्रिप मिल के प्रमुखों की अदला-बदली कर दी है।

इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) विभाग के चीफ को बेहतरीन काम के लिए प्रमोशन का तोहफा दिया गया है। कंपनी की दो महत्वपूर्ण इकाइयों जमशेदपुर वर्क्स और कलिंगानगर के संचालन में यह फेरबदल किया गया है। प्रबंधन ने हाट स्ट्रिप मिल के नेतृत्व में परिवर्तन का निर्णय लिया है जो 15 फरवरी से प्रभावी होगा। इस आदेश के तहत अब तक टाटा स्टील जमशेदपुर में चीफ हाट स्ट्रिप मिल की जिम्मेदारी संभाल रहे पीएसएस गणेश का तबादला कलिंगानगर कर दिया गया है। वे अब टाटा स्टील कलिंगानगर में इसी पद और इसी लेवल यानी आइएल-2 पर अपनी सेवाएं देंगे। नई व्यवस्था में गणेश जाजपुर से आपरेट करेंगे और वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस (कलिंगानगर) को रिपोर्ट करेंगे।

वहीं, दूसरी ओर कलिंगानगर में तैनात तुहिन चटर्जी की घर वापसी हुई है। तुहिन अभी तक कलिंगानगर में चीफ हाट स्ट्रिप मिल थे, लेकिन अब उन्हें वापस टाटा स्टील जमशेदपुर में चीफ हाट स्ट्रिप मिल बनाकर भेजा गया है। वे जमशेदपुर से ही अपना कार्यभार संभालेंगे और फ्लैट प्रोडक्ट के चीफ (मैन्युफैक्चरिंग) को रिपोर्ट करेंगे। इन दोनों अधिकारियों का पद और लेवल एक समान रखा गया है, केवल कार्यस्थल में बदलाव किया गया है। तबादलों के अलावा टाटा स्टील ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है। कंपनी के चीफ एआई ऑफिसर सौम्य बोस को उनके शानदार प्रदर्शन और सिफारिशों के आधार पर प्रोन्नति दी गई है। सौम्य बोस को इसी साल एक जुलाई को आइएल-3 लेवल में नियुक्त किया गया था।