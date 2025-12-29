Language
    तांतनगर में रिश्तों का खूनी अंत: पारिवारिक विवाद में बहू ने सास को पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी फरार

    By Mohammad Taquiuddin Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:33 PM (IST)

    चाईबासा के तांतनगर प्रखंड के अंगरडीहा गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक बहू ने अपनी 70 वर्षीय सास गीता पूर्ति की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। आरोपी बह ...और पढ़ें

    Hero Image

    गीता पूर्ति की फाइल तस्‍वीर।

    संवाद सहयोगी, चाईबासा। झारखंड के तांतनगर प्रखंड के अंगरडीहा गांव में पारिवारिक विवाद में एक बहू ने अपनी ही सास की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। 
     
    मृतका की पहचान 70 वर्षीय गीता पूर्ति के रूप में हुई है, जबकि आरोपी बहू तुलसी हेस्सा घटना के बाद से फरार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार रात सास-बहू के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। 
     
    विवाद के बाद दोनों अपने-अपने कमरे में सोने चली गईं। सोमवार सुबह जब गीता पूर्ति शौच के लिए उठीं, उसी दौरान बहू तुलसी हेस्सा भी जाग गई। 
     
    रात के विवाद को लेकर एक बार फिर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक हो गई। गुस्से में आकर बहू तुलसी हेस्सा ने घर में रखे डंडे से सास के सिर पर जोरदार वार कर दिया। 
     
    गंभीर चोट लगने से गीता पूर्ति जमीन पर गिर पड़ीं और उनके सिर से अत्यधिक खून बहने लगा। शोर सुनकर घर के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में घायल गीता पूर्ति को इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया गया। 
     
    वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी बहू तुलसी हेस्सा मौके से फरार हो गई। सूचना मिलने पर तांतनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। 
     
    पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आसपास के गांवों के साथ-साथ उसके मायके टोंटो प्रखंड के केंजरा गांव में भी छापेमारी कर रही है, हालांकि अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। 
     
    ग्रामीणों के अनुसार, सास-बहू के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। करीब दो माह पूर्व दोनों के बीच तांतनगर थाना में समझौता भी कराया गया था, लेकिन विवाद थम नहीं पाया। सोमवार को इसी तनाव ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली।
