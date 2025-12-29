तांतनगर में रिश्तों का खूनी अंत: पारिवारिक विवाद में बहू ने सास को पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी फरार

संवाद सहयोगी, चाईबासा। झारखंड के तांतनगर प्रखंड के अंगरडीहा गांव में पारिवारिक विवाद में एक बहू ने अपनी ही सास की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

मृतका की पहचान 70 वर्षीय गीता पूर्ति के रूप में हुई है, जबकि आरोपी बहू तुलसी हेस्सा घटना के बाद से फरार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार रात सास-बहू के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी।

विवाद के बाद दोनों अपने-अपने कमरे में सोने चली गईं। सोमवार सुबह जब गीता पूर्ति शौच के लिए उठीं, उसी दौरान बहू तुलसी हेस्सा भी जाग गई।

रात के विवाद को लेकर एक बार फिर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक हो गई। गुस्से में आकर बहू तुलसी हेस्सा ने घर में रखे डंडे से सास के सिर पर जोरदार वार कर दिया।

गंभीर चोट लगने से गीता पूर्ति जमीन पर गिर पड़ीं और उनके सिर से अत्यधिक खून बहने लगा। शोर सुनकर घर के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में घायल गीता पूर्ति को इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया गया।

वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी बहू तुलसी हेस्सा मौके से फरार हो गई। सूचना मिलने पर तांतनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आसपास के गांवों के साथ-साथ उसके मायके टोंटो प्रखंड के केंजरा गांव में भी छापेमारी कर रही है, हालांकि अब तक सफलता नहीं मिल सकी है।