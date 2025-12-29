Language
    एक जनवरी से बदल जाएगा ट्रेनों का समय, वंदे भारत और स्टील समेत 24 ट्रेनों का नया शेड्यूल जारी

    By Chandan Sharma Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:22 PM (IST)

    Jharkhand News: दक्षिण पूर्व रेलवे ने 1 जनवरी 2026 से 24 प्रमुख ट्रेनों की समय-सारिणी में बदलाव किया है। परिचालन सुगमता के लिए हावड़ा, शालीमार, टाटानग ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, टाटानगर/चक्रधरपुर। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से दक्षिण पूर्व रेलवे की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।

    रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने और यहां से खुलने वाली 24 प्रमुख ट्रेनों की समय-सारिणी में संशोधन किया है। परिचालन की सुगमता और तकनीकी कारणों से हावड़ा, शालीमार, टाटानगर और राउरकेला से चलने वाली ट्रेनों के समय में 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का फेरबदल किया गया है।

    रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ट्रेनों की आवाजाही को अधिक सुगम बनाने और तकनीकी अंतराल को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे 1 जनवरी के बाद यात्रा करने के लिए स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का समय 139 या एनटीईएस ऐप पर जरूर चेक कर लें।

    प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव

    ट्रेन नंबर 12152 हावड़ा लोकमान्य तिलक समरसत्ता एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन से शाम 07:35 बजे की जगह शाम 07:25 बजे रवाना होगी।

    ट्रेन नंबर 22830 शालीमार भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 20972 शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस शालीमार स्टेशन से शाम 07:55 बजे की जगह शाम 07:50 बजे रवाना होगी।

    ट्रेन नंबर 12102 हावड़ा लोकमान्य तिलक ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12906 हावड़ा पोरबंदर ओखा एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 22906 शालिमार ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब रात 08:20 बजे की जगह रात 08:15 बजे रवाना होगी।

    इसी प्रकार ट्रेन नंबर 12262 हावड़ा मुंबई सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस सुबह 05:45 बजे की जगह सुबह 05:35 बजे रवाना होगी। ट्रेन नंबर 12813 हावड़ा टाटानगर स्टील एक्सप्रेस शाम 05:20 बजे की जगह शाम 05:10 बजे रवाना होगी।

    ट्रेन नंबर 18011 हावड़ा आद्रा चक्रधरपुर एक्सप्रेस रात 11:35 बजे की जगह रात 11:30 बजे रवाना होगी। टाटानगर से गोड्डा जाने वाली ट्रेन नंबर 18185 दोपहर 02:00 बजे की जगह दोपहर 01:55 बजे और टाटानगर ब्रह्मपुर वंदे भारत ट्रेन नंबर 20891 दोपहर 02:30 बजे की जगह दोपहर 02:20 बजे रवाना होगी।

    राउरकेला स्टेशन से ट्रेन नंबर 18117 राज्य रानी एक्सप्रेस रात 09:25 बजे की जगह रात 09:20 बजे, ट्रेन नंबर 18125 राउरकेला पुरी एक्सप्रेस सुबह 08:00 बजे की जगह सुबह 07:50 बजे, और ट्रेन नंबर 18105 राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस शाम 04:45 बजे की जगह शाम 04:35 बजे रवाना होगी।

    वहीं ट्रेन नंबर 68026 राउरकेला चक्रधरपुर सारंडा मेमू शाम 04:20 बजे की जगह शाम 04:00 बजे रवाना होगी।

    प्रमुख ट्रेनों के आगमन (Arrival) में बदलाव

    IMG_20251229_210625

    आगमन समय में किए गए संशोधन

    ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ शालिमार साप्ताहिक एक्सप्रेस अब सुबह 06:15 बजे पहुंचेगी। पुणे हावड़ा आजाद हिन्द एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12129 अब सुबह 05:10 के बजाय 05:25 बजे हावड़ा पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 18012 चक्रधरपुर हावड़ा एक्सप्रेस सुबह 05:35 बजे पहुंचेगी।

    पटना टाटानगर वंदे भारत ट्रेन नंबर 20894 रात 09:30 की जगह 09:40 बजे और ब्रह्मपुर टाटानगर वंदे भारत ट्रेन नंबर 20892 दोपहर 02:40 की जगह 02:50 बजे टाटानगर पहुंचेगी।

    इसके अतिरिक्त, ट्रेन नंबर 18118 राज्य रानी एक्सप्रेस सुबह 08:30 बजे, ट्रेन नंबर 68030 झारसुगुड़ा राउरकेला मेमू सुबह 11:30 बजे, और ट्रेन नंबर 58027 खड़गपुर राउरकेला पैसेंजर शाम 07:10 के बजाय शाम 07:40 बजे राउरकेला पहुंचेगी।

    ट्रेन नंबर 18116 चक्रधरपुर गोमो मेमू अब दोपहर 01:30 बजे गोमो स्टेशन पहुंचेगी।