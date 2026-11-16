सीनी-राजखरसावां रेल विकास कार्य: 23 नवंबर से 16 जनवरी तक 12 जोड़ी ट्रेनें रद, कई ट्रेनों के मार्ग बदले

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चक्रधरपुर मंडल के सीनी-राजखरसावां सेक्शन में रेल विकास का काम होना है। ऐसे में 12 जोड़ी ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों में रद किया गया है। वहीं, दो ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट व दो ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का आदेश दिया गया है। सोमवार को रेल प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

इसके तहत 23 नवंबर 2026 से 16 जनवरी 2027 तक अलग-अलग तिथियों में कई ट्रेनों को रद किया गया है। वहीं, कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन एवं प्रारंभ किया जाएगा, जबकि दो ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे टाटानगर, चाईबासा, चक्रधरपुर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, हावड़ा-बारबिल जनशताब्दी एक्सप्रेस, टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस, संतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। ये ट्रेनें रहेंगी रद 68127-68125 : चाकुलिया-टाटानगर-टाटानगर-बारबिल मेमू : 23, 27 और 30 नवंबर, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 और 28 दिसंबर 2026; एक, 4, 8, 11 और 15 जनवरी 2027।

चाकुलिया-टाटानगर-टाटानगर-बारबिल मेमू : 23, 27 और 30 नवंबर, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 और 28 दिसंबर 2026; एक, 4, 8, 11 और 15 जनवरी 2027। 68126-68128 : बारबिल-टाटानगर-टाटानगर-चाकुलिया मेमू : 24 और 28 नवंबर, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 और 29 दिसंबर 2026, 2, 5, 9, 12 और 16 जनवरी 2027।

बारबिल-टाटानगर-टाटानगर-चाकुलिया मेमू : 24 और 28 नवंबर, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 और 29 दिसंबर 2026, 2, 5, 9, 12 और 16 जनवरी 2027। 68003-68004 : टाटानगर-गुवा-गुवा-आदित्यपुर मेमू : 24 और 27 नवंबर, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 और 29 दिसंबर 2026, 1, 5, 8, 12 और 15 जनवरी 2027।

टाटानगर-गुवा-गुवा-आदित्यपुर मेमू : 24 और 27 नवंबर, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 और 29 दिसंबर 2026, 1, 5, 8, 12 और 15 जनवरी 2027। 68044-68043 : राउरकेला-टाटानगर-राउरकेला मेमू : 24 और 27 नवंबर, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 और 29 दिसंबर 2026, 1, 5, 8, 12 और 15 जनवरी 2027।

राउरकेला-टाटानगर-राउरकेला मेमू : 24 और 27 नवंबर, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 और 29 दिसंबर 2026, 1, 5, 8, 12 और 15 जनवरी 2027। 68019-68020 : आदित्यपुर-गुवा-आदित्यपुर मेमू : 24 नवंबर, 1, 8, 15, 22 और 29 दिसंबर 2026, 5 और 12 जनवरी 2027।

आदित्यपुर-गुवा-आदित्यपुर मेमू : 24 नवंबर, 1, 8, 15, 22 और 29 दिसंबर 2026, 5 और 12 जनवरी 2027। 68137 : टाटानगर-चाईबासा मेमू : 27 नवंबर, 4, 11, 18 और 25 दिसंबर 2026, 1, 8 और 15 जनवरी 2027।

टाटानगर-चाईबासा मेमू : 27 नवंबर, 4, 11, 18 और 25 दिसंबर 2026, 1, 8 और 15 जनवरी 2027। 68138 : चाईबासा-टाटानगर मेमू : 28 नवंबर, 5, 12, 19 और 26 दिसंबर 2026, 2, 9 और 16 जनवरी 2027।

चाईबासा-टाटानगर मेमू : 28 नवंबर, 5, 12, 19 और 26 दिसंबर 2026, 2, 9 और 16 जनवरी 2027। 12021-12022 – हावड़ा-बड़बिल-हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस : 24 और 27 नवंबर, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 और 29 दिसंबर 2026, 1, 5, 8, 12 और 15 जनवरी 2027।

– हावड़ा-बड़बिल-हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस : 24 और 27 नवंबर, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 और 29 दिसंबर 2026, 1, 5, 8, 12 और 15 जनवरी 2027। 18109-18110 : टाटानगर-एनएससीबी इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस : 24 और 27 नवंबर, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 और 29 दिसंबर 2026, 1, 5, 8, 12 और 15 जनवरी 2027।

टाटानगर-एनएससीबी इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस : 24 और 27 नवंबर, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 और 29 दिसंबर 2026, 1, 5, 8, 12 और 15 जनवरी 2027। 12767 : हजूर साहिब नांदेड़-संतरागाछी एक्सप्रेस : 23 और 30 नवंबर, 7, 14, 21 और 28 दिसंबर 2026, 4 और 11 जनवरी 2027। 12768 : संतरागाछी-हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस : 25 नवंबर; 2, 9, 16, 23 और 30 दिसंबर 2026, 6 और 13 जनवरी 2027।

हजूर साहिब नांदेड़-संतरागाछी एक्सप्रेस : 23 और 30 नवंबर, 7, 14, 21 और 28 दिसंबर 2026, 4 और 11 जनवरी 2027। 12768 : संतरागाछी-हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस : 25 नवंबर; 2, 9, 16, 23 और 30 दिसंबर 2026, 6 और 13 जनवरी 2027। 20822 : संतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस : 21 और 28 नवंबर, 5, 12, 19 और 26 दिसंबर 2026, 2 और 9 जनवरी 2027।

संतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस : 21 और 28 नवंबर, 5, 12, 19 और 26 दिसंबर 2026, 2 और 9 जनवरी 2027। 20821 : पुणे-संतरागाछी एक्सप्रेस : 23 और 30 नवंबर, 7, 14, 21 और 28 दिसंबर 2026, 4 और 11 जनवरी 2027।

पुणे-संतरागाछी एक्सप्रेस : 23 और 30 नवंबर, 7, 14, 21 और 28 दिसंबर 2026, 4 और 11 जनवरी 2027। 22861-12872 : हावड़ा-कांताबांजी-टिटलागढ़-हावड़ा एक्सप्रेस : 24 नवंबर, 1, 8, 15, 22 और 29 दिसंबर 2026, 5 और 12 जनवरी 2027।

हावड़ा-कांताबांजी-टिटलागढ़-हावड़ा एक्सप्रेस : 24 नवंबर, 1, 8, 15, 22 और 29 दिसंबर 2026, 5 और 12 जनवरी 2027। 22861-22862 : हावड़ा-कांताबांजी-हावड़ा एक्सप्रेस : 27 नवंबर, 4, 11, 18 और 25 दिसंबर 2026, 1, 8 और 15 जनवरी 2027। आद्रा स्टेशन तक ही चलेगी ये ट्रेन विकास कार्यों के कारण 18011 हावड़ा-आद्रा-चक्रधरपुर एक्सप्रेस का परिचालन चक्रधरपुर के बजाय आद्रा स्टेशन तक ही किया जाएगा। यह ट्रेन 23, 26, 30 नवंबर, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 और 31 दिसंबर 2026 और 4, 7, 11 और 14 जनवरी 2027 को आद्रा तक ही जाएगी।

वहीं, 18012 चक्रधरपुर-आद्रा-हावड़ा एक्सप्रेस भी निर्धारित तिथियों में चक्रधरपुर के बजाय आद्रा स्टेशन से ही अपनी यात्रा शुरू करेगी। यह ट्रेन 24 और 27 नवंबर, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 और 29 दिसंबर 2026 तथा 1, 5, 8, 12 और 15 जनवरी 2027 को आद्रा से खुलेगी।