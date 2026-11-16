16 से 22 नवंबर तक टाटा-चक्रधरपुर व आद्रा रूट की कई ट्रेनें रद, शॉर्ट टर्मिनेशन और रूट डायवर्ट; देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने 16 से 22 नवंबर के बीच 06 ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद करने की घोषणा की है। इसके अलावा रेलवे ने 06 ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाने का निर्णय लिया है, जबकि 01 एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन परिवर्तित मार्ग से होगा।

ट्रेनों के रद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा करने से पहले वे अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें। ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेंगी 17 से 22 नवंबर तक: ट्रेन नंबर 68046/68045 आद्रा - आसनसोल - आद्रा मेमू का परिचालन रद्द रहेगा।

ट्रेन नंबर 68046/68045 आद्रा - आसनसोल - आद्रा मेमू का परिचालन रद्द रहेगा। 17, 20 और 22 नवंबर को: ट्रेन नंबर 68090/68089 आद्रा - मेदिनीपुर - आद्रा मेमू का परिचालन रद्द रहेगा।

ट्रेन नंबर 68090/68089 आद्रा - मेदिनीपुर - आद्रा मेमू का परिचालन रद्द रहेगा। 18 नवंबर को: ट्रेन नंबर 68077/68078 आद्रा - भागा - आद्रा मेमू का परिचालन रद्द रहेगा। ये ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलेंगी आद्रा - बराभूम - आद्रा मेमू (68053/68054): 18 और 21 नवंबर को यह ट्रेन केवल पुरुलिया तक ही चलेगी। पुरुलिया और बराभूम स्टेशनों के बीच इस ट्रेन का परिचालन रद रहेगा।

टाटानगर - आसनसोल - बराभूम मेमू (68056/68060): 17, 20 और 22 नवंबर को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक ही चलाई जाएगी (आद्रा और आसनसोल के बीच आंशिक रूप से रद रहेगी)।

आसनसोल - पुरुलिया - आसनसोल मेमू (63594/63593): 16 से 19 नवंबर एवं 21 और 22 नवंबर को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक ही संचालित होगी। आद्रा और पुरुलिया स्टेशनों के बीच इसका परिचालन रद रहेगा। यह ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी 18 और 21 नवंबर को: टाटानगर स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 18601 टाटानगर - हटिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग (चांडिल - गुंडाबिहार - मुरी) के रास्ते हटिया तक जाएगी।