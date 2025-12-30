Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Digital Ticket को बढ़ावा: Rail One एप पर अनारक्षित टिकट पर 3% कैशबैक, 14 जनवरी से लागू होगी सुविधा

    By Nirmal Prasad Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    रेल मंत्रालय ने रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3% कैशबैक की घोषणा की है। यह सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्दे ...और पढ़ें

    Hero Image

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। ट्रेनों से छोटी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने रेलवन (RailOne) मोबाइल एप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करने पर तीन प्रतिशत कैशबैक देने की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। 
     
    यह सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। रेल मंत्रालय के डायरेक्टर (पैसेंजर मार्केटिंग-2) संजय मोनचा ने मंगलवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। 
     
    आदेश के अनुसार, डिजिटल टिकट बुकिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवन एप पर आर-वालेट (R-Wallet) के माध्यम से अनारक्षित टिकट खरीदने पर यात्रियों को टिकट मूल्य का तीन प्रतिशत कैशबैक मिलेगा।

     

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह छूट सिर्फ आर-वालेट तक सीमित नहीं है

    मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह छूट सिर्फ आर-वालेट तक सीमित नहीं है। रेलवन एप पर उपलब्ध अन्य सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट बुक करने पर भी यात्रियों को यह कैशबैक दिया जाएगा। 
     
    इसका मकसद यात्रियों को नकद लेन-देन से हटाकर डिजिटल भुगतान की ओर प्रोत्साहित करना है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह सुविधा खासकर उन यात्रियों के लिए लाभकारी होगी, जो दैनिक या अल्प दूरी की यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट लेते हैं। 
     
     

    टिकट खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी 

    इससे टिकट काउंटरों पर भीड़ कम होगी और टिकट खरीद प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी बनेगी। रेल मंत्रालय ने सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) को निर्देश दिया है कि वह इस योजना की मई माह में समीक्षा करे। 
     
    समीक्षा के दौरान यह देखा जाएगा कि डिजिटल बुकिंग में कितनी वृद्धि हुई और यात्रियों को यह सुविधा किस हद तक लाभ पहुंचा रही है। इसके आधार पर भविष्य में इस योजना को आगे बढ़ाने या इसमें संशोधन पर फैसला लिया जाएगा। 
    रेल मंत्रालय का मानना है कि इस तरह की डिजिटल पहल से न केवल यात्रियों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि रेलवे के संचालन में भी दक्षता आएगी। यात्रियों से अपील की गई है कि वे