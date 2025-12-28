प्रियंका लूथरा ने जड़ा शतक, अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचीं झारखंड की बेटियां; आंध्र को हराया

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। महिला अंडर-19 वन डे ट्रॉफी में झारखंड की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुणे में खेले गए अंतर राज्यीय क्रिकेट के एलीट ग्रुप के तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रविवार को झारखंड ने आंध्र को चार विकेट से करारी शिकस्त दी। जीत की नायिका कप्तान प्रियंका लूथरा रहीं, जिन्होंने दबाव भरे क्षणों में नाबाद शतकीय पारी खेलकर टीम को जीत की दहलीज पार कराई। अब 30 दिसंबर को पुणे में ही होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड का सामना मजबूत महाराष्ट्र की टीम से होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आंध्र ने दिया था 263 रनों का लक्ष्य टॉस और परिस्थितियों के बीच पहले बल्लेबाजी करने उतरी आंध्र की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में सधी हुई शुरुआत की। आंध्र के बल्लेबाजों ने झारखंड के गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली और छह विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 262 रन टांग दिए।

आंध्र की ओर से दीक्षा ने सर्वाधिक 83 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि सेतु साई वी ने 66 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। झारखंड की गेंदबाजी की बात करें तो नेहा और भूमिका ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए दो-दो विकेट झटके और विपक्षी टीम को इससे बड़े स्कोर तक जाने से रोका।

कप्तान की पारी ने पलटा मैच का रुख 263 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी झारखंड की टीम की शुरुआत सधी हुई रही, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने का दबाव भी बना। ऐसे समय में कप्तान प्रियंका लूथरा ने मोर्चा संभाला। प्रियंका ने सूझबूझ और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए नाबाद 104 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली।

उनका साथ गुरलीन कौर और कुमारी पलक ने बखूबी दिया। गुरलीन ने 47 और पलक ने 43 महत्वपूर्ण रन बनाए। इन तीनों की बदौलत झारखंड ने 46.4 ओवरों में ही 6 विकेट खोकर 263 रन बना लिए और लक्ष्य हासिल कर लिया। आंध्र की तरफ से एस दीप्ति ने तीन और ऋषिका ने दो विकेट लिए, लेकिन वे झारखंड के विजय रथ को रोकने में नाकाम रहीं।

रोमांचक रहा है सेमीफाइनल तक का सफर झारखंड की टीम का इस टूर्नामेंट में सफर बेहद रोमांचक रहा है। क्वार्टर फाइनल से ठीक पहले, प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में झारखंड ने दिल्ली जैसी मजबूत टीम को एक बेहद करीबी और सांसें रोक देने वाले मैच (संभवतः सुपर ओवर या अंतिम क्षणों में) में हराकर अंतिम-8 में जगह बनाई थी।

पिछली जीत के आत्मविश्वास ने आज के मैच में भी टीम के मनोबल को ऊंचा रखा। इस जीत के साथ ही झारखंड ने खिताब की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया है। अब टीम की नजरें 30 दिसंबर को पुणे में होने वाले सेमीफाइनल पर टिकी हैं, जहां उनका मुकाबला मेजबान महाराष्ट्र से होगा।