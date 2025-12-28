Language
    परिवार संग लौहनगरी आ रहीं राष्ट्रपति मुर्मू, सुरक्षा में जुगसलाई ब्रिज पर थमेंगे ट्रेनों के पहिए

    By Jitendra Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:26 PM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने परिवार (बेटी, भाई, भाभी) के साथ झारखंड के जमशेदपुर और रांची दौरे पर आ रही हैं। यह दौरा भावनात्मक और खास है। उनकी सुरक्ष ...और पढ़ें

    Hero Image

    जमशेदपुर आ रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक बार फिर अपने गृह राज्य झारखंड के दौरे पर आ रही हैं। इस बार का दौरा बेहद खास और भावनात्मक है, क्योंकि महामहिम अकेले नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ जमशेदपुर और रांची पहुंच रही हैं।

    राष्ट्रपति कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक, उनके साथ बेटी, भाई और भाभी भी मौजूद रहेंगे। वहीं, उनकी सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और रेलवे ने कमर कस ली है। सुरक्षा प्रोटोकाल के तहत राष्ट्रपति के करनडीह आने-जाने के दौरान जुगसलाई अंडरब्रिज के ऊपर से गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह रोक दिया जाएगा।

    राष्ट्रपति के साथ उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू साये की तरह मौजूद रहेंगी। इतिश्री एक बैंक अधिकारी हैं और मां के साथ अक्सर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में नजर आती हैं।

    इसके अलावा, ओडिशा के मयूरभंज से राष्ट्रपति के छोटे भाई तारिणीसेन टुडू और उनकी पत्नी चुडा सकरा टुडू (सकरमणि टुडू) भी इस यात्रा का हिस्सा होंगे। मायके और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ राष्ट्रपति का यह आगमन लौहनगरी के लोगों के लिए भी उत्साह का विषय है।

    जुगसलाई अंडरब्रिज : ऊपर ट्रेन और नीचे सड़क यातायात दोनों रहेगा बंद

    राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे अहम बदलाव जुगसलाई क्षेत्र में देखने को मिलेगा।

    प्रोटोकॉल के मुताबिक, जब राष्ट्रपति का काफिला करनडीह स्थित उनके आवास की ओर जाएगा या वहां से लौटेगा, उस वक्त जुगसलाई रेलवे अंडरब्रिज के ऊपर से ट्रेनों की आवाजाही रोक दी जाएगी।

    सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि काफिले के गुजरते वक्त ब्रिज के ऊपर से ट्रेन का गुजरना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। रेलवे प्रशासन को इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं।

    ये अधिकारी रहेंगे साथ

    परिवार के अलावा राष्ट्रपति के साथ उनके कोर टीम के वरिष्ठ अधिकारी भी जमशेदपुर आ रहे हैं। इनमें राष्ट्रपति की सचिव दीप्ति उमाशंकर प्रमुख हैं। वरिष्ठ आइएएस अधिकारी दीप्ति उमाशंकर को इसी साल अगस्त में यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके अलावा राष्ट्रपति सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी प्रोटोकाल के तहत उनके साथ चलेंगे।

    राष्ट्रपति का यह दौरा रांची और जमशेदपुर पर केंद्रित रहेगा। रांची में निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वे जमशेदपुर स्थित अपने ससुराल करनडीह का रुख करेंगी।

    अपने लोगों के बीच समय बिताने के लिए राष्ट्रपति का यह दौरा उनके परिवार के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। प्रशासन ने रूट चार्ट से लेकर मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली है।