पोटका में चाकू की नोक पर ट्रक चालक से लूट, पुलिस ने घंटों में दोनों अपराधियों को पकड़ा

जागरण संवाददाता, पोटका। एक जनवरी की सुबह करीब 8:30 बजे पोटका थाना क्षेत्र के हाता चौक के समीप दो अपराधियों ने ट्रक चालक को चाकू का भय दिखाकर 4080 की लूट की और बाइक से सुंदरनगर की ओर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पोटका पुलिस को सूचना दी।

सूचना के बाद पोटका पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सुंदरनगर थाना प्रभारी अजीत कुमार मुंडा एवं सड़क पर तैनात पीसीआर को अलर्ट किया। इसके पश्चात पोटका एवं सुंदरनगर पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर तुड़ी फुटबॉल मैदान के समीप छापामारी अभियान चलाया, जहां से दोनों अपराधियों को धर दबोचा गया।

चाकू दिखाकर लूट की घटना मामले को लेकर पोटका थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंस्पेक्टर सुरेश प्रसाद ने बताया कि 1 जनवरी को ट्रक चालक से चाकू दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। सत्यापन के बाद संबंधित थानों को सूचना देते हुए त्वरित छापामारी की गई, जिसमें सफलता मिली।

गिरफ्तार अपराधियों में बर्मामाइंस निवासी विक्की सिंह शामिल है, जिसके खिलाफ पूर्व में कई थानों में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। दूसरा आरोपी गोलमुरी निवासी आसिफ खान है। घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया पुलिस ने दोनों के पास से भूरा रंग का पर्स बरामद किया, जिसमें लूट की गई 4080 की राशि थी। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त कर लिया गया है।