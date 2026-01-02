Language
    पोटका में चाकू की नोक पर ट्रक चालक से लूट, पुलिस ने घंटों में दोनों अपराधियों को पकड़ा

    By Shankar GuptaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:33 PM (IST)

    पोटका के हाता चौक पर 1 जनवरी को दो बदमाशों ने चाकू दिखाकर एक ट्रक चालक से 4080 रुपये लूट लिए। सूचना मिलते ही पोटका और सुंदरनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवा ...और पढ़ें

    चाकू की नोक पर ट्रक चालक से लूट

    जागरण संवाददाता, पोटका। एक जनवरी की सुबह करीब 8:30 बजे पोटका थाना क्षेत्र के हाता चौक के समीप दो अपराधियों ने ट्रक चालक को चाकू का भय दिखाकर 4080 की लूट की और बाइक से सुंदरनगर की ओर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पोटका पुलिस को सूचना दी।

    सूचना के बाद पोटका पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सुंदरनगर थाना प्रभारी अजीत कुमार मुंडा एवं सड़क पर तैनात पीसीआर को अलर्ट किया। इसके पश्चात पोटका एवं सुंदरनगर पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर तुड़ी फुटबॉल मैदान के समीप छापामारी अभियान चलाया, जहां से दोनों अपराधियों को धर दबोचा गया।

    चाकू दिखाकर लूट की घटना 

    मामले को लेकर पोटका थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंस्पेक्टर सुरेश प्रसाद ने बताया कि 1 जनवरी को ट्रक चालक से चाकू दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। सत्यापन के बाद संबंधित थानों को सूचना देते हुए त्वरित छापामारी की गई, जिसमें सफलता मिली।

    गिरफ्तार अपराधियों में बर्मामाइंस निवासी विक्की सिंह शामिल है, जिसके खिलाफ पूर्व में कई थानों में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। दूसरा आरोपी गोलमुरी निवासी आसिफ खान है। 

    घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया

    पुलिस ने दोनों के पास से भूरा रंग का पर्स बरामद किया, जिसमें लूट की गई 4080 की राशि थी। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त कर लिया गया है।

    इस छापामारी दल में पोटका थाना प्रभारी सन्नी टोप्पो, पुलिस अवर निरीक्षक सुनील टूटी, पुलिस अवर निरीक्षक सुन्दरनगर अजीत कुमार मुंडा, सहायक अवर निरीक्षक बाबूजन बास्की सहित पोटका एवं सुंदरनगर थाना के पीसीआर बल के जवान शामिल थे। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।