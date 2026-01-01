एनएच-49 पर भीषण हादसा, ट्रक चालक की मौत; घाटशिला में मार्निंग वॉक पर निकला युवक लापता

जागरण संवाददाता, घाटशिला। जिले में अलग-अलग स्थानों पर हुई दो घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। एक ओर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर मार्निंग वाक पर निकला एक युवक रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है।



खड़े ट्रेलर से टकराया ट्रक, चालक की मौत

बहरागोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत माटीहाना के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर 31 जनवरी की देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। तकनीकी खराबी के कारण सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से तेज रफ्तार ट्रक जा टकराया।

हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। मृतक की पहचान बिनाकानका दुर्गा महेश (32 वर्ष) के रूप में हुई है, जो आंध्रप्रदेश के जनकालरामापुरम गांव का निवासी था।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक स्टेयरिंग में फंस गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया।

उसे बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कुछ समय तक एनएच-49 पर यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस ने सामान्य कराया।



मार्निंग वाक पर निकला युवक लापता

दूसरी घटना घाटशिला से सामने आई है। पांचपांडव मोहल्ला निवासी ऑटो चालक अजय सिंह का 20 वर्षीय बेटा मोहित सिंह पहली जनवरी की सुबह से लापता है।

परिजनों के अनुसार, मोहित रोज की तरह सुबह करीब आठ बजे मऊभंडार ग्राउंड में मार्निंग वॉक के लिए घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा।