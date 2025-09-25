Language
    नटराजन चंद्रशेखरन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिला फाउंडेशन फेलोशिप सम्मान

    By Jitendra Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:55 PM (IST)

    टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समरविले कॉलेज ने फाउंडेशन फेलोशिप से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें रतन टाटा बिल्डिंग के निर्माण में योगदान के लिए दिया गया है जो भारत और ऑक्सफोर्ड के बीच अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देगा। कॉलेज के प्रिंसिपल ने चंद्रशेखरन की प्रतिभा और मेहनत की सराहना की और चंद्रशेखरन ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया।

    टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को आक्सफोर्ड का सर्वोच्च सम्मान। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित समरविले कॉलेज ने अपने सर्वोच्च सम्मान 'फाउंडेशन फेलोशिप' से नवाजा है।

    परोपकार के लिए दिया जाने वाला यह कॉलेज का सबसे बड़ा सम्मान है। उन्हें यह फेलोशिप कॉलेज में 'रतन टाटा बिल्डिंग' के निर्माण में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रदान की गई है, जो भारत और आक्सफोर्ड के बीच अकादमिक संबंधों को और गहरा करेगा। ऑक्सफोर्ड में आयोजित एक भव्य समारोह में चंद्रशेखरन को यह सम्मान प्रदान किया गया।

    इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वाइस-चांसलर प्रोफेसर आइरीन ट्रेसी, भारत के उच्चायुक्त विक्रम डोरास्वामी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार वरुण चंद्रा समेत टाटा समूह और विश्वविद्यालय के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यह फेलोशिप ऑक्सफोर्ड और इसके प्राप्तकर्ता के बीच एक आजीवन बंधन स्थापित करती है।

    रतन टाटा के नाम पर बनी बिल्डिंग बनी वजह

    कॉलेज ने यह सम्मान चंद्रशेखरन द्वारा अपने गुरु, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के नाम पर बने 'रतन टाटा बिल्डिंग' के निर्माण को संभव बनाने में निभाई गई अहम भूमिका के लिए दिया है।

    यह भव्य इमारत अब 'ऑक्सफोर्ड इंडिया सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' का स्थायी केंद्र होगी। यह सेंटर 2013 से भारत और दुनिया को प्रभावित करने वाले सतत विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर शोध का नेतृत्व कर रहा है।

    प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रमाण

    समरविले कालेज की प्रिंसिपल कैथरीन रायल ने कहा, चेयरमैन चंद्रशेखरन प्रतिभा और कड़ी मेहनत की शक्ति का एक चमकता हुआ प्रमाण हैं। हम इस सम्मान के माध्यम से टाटा समूह के साथ हमारी साझेदारी में उनके योगदान को मान्यता देते हुए बहुत खुश हैं।

    इस अवसर पर चंद्रशेखरन ने कहा, कालेज का काम हमारे व्यापार के मूल्यों और इसकी प्रेरणा, रतन टाटा, के साथ गहराई से मेल खाता है। मुझे विश्वास है कि यह साझेदारी आने वाले वर्षों में और मजबूत होगी और हम मिलकर दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरणीय और सामाजिक सवालों से निपटने का अवसर पाएंगे।