    झारखंड में पहली बार होगी डिफेंस कॉन्क्लेव, स्थानीय उद्योगों को रक्षा क्षेत्र में मिलेंगे नए अवसर

    By Arvind Shrivastava Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:50 AM (IST)

    जमशेदपुर के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में 16-17 जनवरी 2026 को एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इसका उद्देश्य स्थानीय एमएसएमई उद्योगों को रक्षा क्षे ...और पढ़ें

    प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चैंबर के अधिकारी। फाइल फोटो

    जागारण संवाददाता, जमशेदपुर। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सशक्त बनाने एवं स्थानीय एमएसएमई उद्योगों को रक्षा क्षेत्र से जोड़ने के उद्देश्य से एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव–2026 का आयोजन 16 एवं 17 जनवरी 2026 को आदित्यपुर आटो क्लस्टर में किया जाएगा। इस आशय की जानकारी आज सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आयोजित प्रेस वार्ता में चैम्बर अध्यक्ष मानव केडिया ने दी।

    उन्होंने बताया कि इस कॉन्क्लेव का आयोजन सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एसिया) एवं भारत चैंबर आफ कामर्स (नोडल एजेंसी) के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसमें लघु उद्योग भारती, बीईएमएल सहित अन्य व्यावसायिक संस्थाएं सहयोगी की भूमिका निभा रही हैं।

    कॉन्क्लेव का उद्घाटन 16 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में देश के रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ करेंगे। इस अवसर पर रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल अरूप राहा एवं रक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

    झारखंड के MSME को मिलेगा लाभ

    इस अवसर पर एसिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने कहा कि कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के एमएसएमई उद्योगों को रक्षा क्षेत्र में कार्य के अवसर उपलब्ध कराना है। वर्तमान में देशभर में लगभग 17,000 एमएसएमई इकाइयां रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जमशेदपुर एवं आसपास के क्षेत्रों की भागीदारी अत्यंत सीमित है।

    इस कॉन्क्लेव के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों को यह स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि रक्षा क्षेत्र में किस प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आटोमोबाइल और रेलवे क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय उद्योगों के लिए अब रक्षा क्षेत्र में भी नए द्वार खुलेंगे, जिससे पूरे कोल्हान एवं झारखंड के एमएसएमई उद्योग लाभान्वित होंगे।

    कॉन्क्लेव में जुटेंगी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां 

    भारत चैंबर आफ कामर्स के महासचिव केका शर्मा ने बताया कि रक्षा मंत्रालय पिछले कई वर्षों से एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु निजी क्षेत्र को जोड़ रहा है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, बिहार एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इस प्रकार के आयोजन किए जा चुके हैं और अब जमशेदपुर की औद्योगिक क्षमता को देखते हुए यहां यह कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि इस आयोजन में प्रदर्शनी, सेमिनार एवं वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ भाग ले सकेंगी। कॉन्क्लेव में एयरफोर्स, नेवी एवं आर्मी से जुड़े अनुभवी विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे, जो उद्यमियों को रक्षा क्षेत्र में संभावनाओं से अवगत कराएंगे।

    भारत चैंबर आफ कामर्स के सचिव अविक राय ने कहा कि पूरे झारखंड में पहली बार राज्य स्तरीय डिफेंस कॉन्क्लेव जमशेदपुर में आयोजित किया जा रहा है, जो राज्य के एमएसएमई उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।

    एशिया के महासचिव प्रवीण गुटगुटिया ने बताया कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में अब तक ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वर्ल्ड क्लास उत्पादन होता रहा है और यह कॉन्क्लेव रक्षा क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित करेगा। इस दौरान लगभग 50 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें रक्षा मंत्रालय से जुड़े 5–6 स्टॉल भी होंगे, जहां आवश्यक उत्पादों की जानकारी उद्यमियों को दी जाएगी।