    MGM में एलएमओ प्लांट से मिलेगी मरीजों को बेहतर ऑक्सीजन सुविधा, यूजी 250 और पीजी 100 सीटों का लक्ष्य

    By Manoj Kumar Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में जनवरी 2026 तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) प्लांट शुरू हो जाएगा, जिससे मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन मिलेगी। एक बैठक ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जनवरी 2026 से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) प्लांट चालू हो जाएगा। इसके शुरू होने से अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की निर्बाध और बेहतर सुविधा मिल सकेगी। 
     
    इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें रांची से चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दिवाकर हांसदा ने बताया कि बैठक में एलएमओ प्लांट के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है। 
     
    उन्होंने बताया कि प्लांट के शेष बचे कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वर्तमान में एलएमओ प्लांट के अभाव में मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडरों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कई बार दिक्कतें सामने आती हैं। 
     
    प्लांट के चालू होने के बाद अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति सीधे एलएमओ प्लांट से की जाएगी। जिससे आपात स्थितियों में भी बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा। 
     
    बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक क्षमता बढ़ाने को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कॉलेज में अंडरग्रेजुएट (यूजी) की सीटें 150 से बढ़ाकर 250 और पोस्टग्रेजुएट (पीजी) की सीटें 51 से बढ़ाकर 100 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 
     
    इसके लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण, मानव संसाधन, भवन और अन्य आधारभूत संरचना की सूची तैयार कर मुख्यालय भेजने को कहा गया है। वर्तमान में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में यूजी की 150 और पीजी की 51 सीटों पर पढ़ाई संचालित हो रही है। 
     
    प्राचार्य डॉ. हांसदा ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप सभी तैयारियां जल्द पूरी की जाएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अस्पताल अधीक्षक डॉ. बलराम झा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
