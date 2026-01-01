Language
    नववर्ष पर मां रंकिणी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुबह से लगी लंबी कतारें

    By Shankar GuptaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:41 PM (IST)

    नववर्ष के पहले दिन जादूगोड़ा स्थित माँ रंकिणी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अहले सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिन्होंने सुख, ...और पढ़ें

    नववर्ष पर मां रंकिणी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़

    संवाद सूत्र,पोटका। कोल्हान क्षेत्र के प्रसिद्ध जादूगोड़ा स्थित माँ रंकिणी मंदिर में नववर्ष के पहले दिन बुधवार (1 जनवरी) को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। अहले सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। श्रद्धालुओं ने माँ रंकिणी के दर्शन कर नववर्ष में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

    मां रंकिणी मंदिर मां काली/दुर्गा के एक स्वरूप को समर्पित है और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर न सिर्फ स्थानीय आदिवासी समुदायों की गहरी आस्था का केंद्र है, बल्कि जमशेदपुर सहित आसपास के ग्रामीण व शहरी इलाकों से भी बड़ी संख्या में भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नववर्ष के अवसर पर हजारों श्रद्धालु परिवार समेत मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की।

    स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा और व्यवस्था 

    नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा और व्यवस्था की गई थी। मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई, वहीं दर्शन को सुचारू बनाने के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई थी। साफ-सफाई, पेयजल और प्राथमिक सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया।

    मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नववर्ष पर मां रंकिणी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में खासा इजाफा देखा गया है। दूर-दराज से आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन एवं समिति के सहयोग से सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

    उत्साह और भक्ति का माहौल 

    श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। ढोल-नगाड़ों और जयकारों के बीच भक्तों ने माँ रंकिणी के दर्शन कर नववर्ष की शुभ शुरुआत की। पूजा के दौरान शांति व्यवस्था का नेतृत्व मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत दलबल के साथ कर रहे थे।

     उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन पूरी तरह से चौकस हैँ और शांतिपूर्ण ढंग से लोग नव वर्ष बना रहे हैं।