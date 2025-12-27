टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अब मेंबरशिप कार्ड से नहीं मिलेगी एंट्री, 1 जनवरी से लागू होगा नया सिस्टम 

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील खेल विभाग ने जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाते हुए बड़ा बदलाव किया है। अब कॉम्प्लेक्स में प्रवेश के लिए पुराने प्लास्टिक कार्ड नहीं चलेंगे। एक जनवरी से क्यूआर कोड आधारित नई एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लागू की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके तहत ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षुओं, मनोरंजक सदस्यों और पे-एंड-प्ले उपयोगकर्ताओं को गेट पर अपना यूनिक क्यूआर कोड स्कैन करना अनिवार्य होगा। यह कदम सुरक्षा को पुख्ता करने और केवल वैध सदस्यों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

मोबाइल में रखें या प्रिंट निकालें, बिना कोड नो एंट्री नए साल से जेआरडी में प्रवेश का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। सदस्यों को अपना क्यूआर कोड प्राप्त करने के लिए विभाग की वेबसाइट jrdsportscomplex.in पर अपने यूजर प्रोफाइल में लॉग इन करना होगा। सुविधा के लिए सदस्य इस कोड को अपने मोबाइल ब्राउज़र से सीधे दिखा सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं या उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रख सकते हैं। ध्यान रहे, सदस्यता की पुष्टि करने वाला ईमेल गेट पर वैध प्रमाण नहीं माना जाएगा।

मेन गेट के बाद इन जगहों पर दोहरी जांच जेआरडी पहुंचने पर सदस्यों को मेन गेट या गेट नंबर आठ पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के पास अपना कोड स्कैन कराना होगा। मशीन तुरंत बता देगी कि सदस्यता सक्रिय है या नहीं। इसके अलावा, भीड़भाड़ वाली सुविधाओं जैसे स्विमिंग पूल, स्टीलम जिम, बाडीलाइन जिम और बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर में प्रवेश के लिए दोबारा स्कैनिंग करनी होगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में जारी फिजिकल मेंबरशिप कार्ड केवल 31 दिसंबर तक ही मान्य रहेंगे। इसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। सदस्यों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट पर लाग इन कर अपना नाम, कैटेगरी और फोटो की जांच कर लें।