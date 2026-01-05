झारखंड में ठंड का कहर, 8 जनवरी तक सभी स्कूल बंद, प्री-बोर्ड पर फैसला स्कूल प्रबंधन करेगा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण जमशेदपुर समेत पूरे सूबे के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 6 जनवरी से 8 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगा।

इस दौरान स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह स्थगित रहेंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अपर सचिव सीता पुष्पा ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की।

आदेश में कहा गया है कि भीषण ठंड और शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और मौसम सामान्य होने तक उन्हें स्कूल आने की बाध्यता नहीं होगी।

शिक्षक और गैर-शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियमित रूप से विद्यालय पहुंचेंगे

हालांकि, यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। आदेश के अनुसार सरकारी स्कूलों के शिक्षक और गैर-शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियमित रूप से विद्यालय पहुंचेंगे और अपने गैर-शैक्षणिक कार्यों जैसे रिकॉर्ड संधारण, प्रशासनिक कार्य करेंगे।

निजी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है। इधर, 10वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सरकार ने लचीलापन दिखाया है।

तीन दिन और सताएगी शीतलहर

जिन स्कूलों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्री-बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं, वहां संबंधित स्कूल प्रबंधन या सक्षम अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा आयोजित करने या स्थगित करने का निर्णय स्वयं ले सकेंगे।

मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड में अगले तीन दिनों तक कड़ाके की ठंड बनी रहने की संभावना है। खासकर जमशेदपुर और कोल्हान प्रमंडल में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन बनी रहेगी

आगामी 72 घंटों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने और दिन भर बर्फीली हवाएं (शीतलहर) चलने की चेतावनी जारी की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि धूप निकलने के बावजूद ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बनी रहेगी।

मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 9 जनवरी के बाद ही ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना है। राज्य सरकार ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें।