कड़ाके की ठंड में फटे कंबलों और अलाव के सहारे गुजार रहे सबर परिवार, सरकार से लगाई मदद की गुहार

संवाद सूत्र, पोटका। टांगराईन पंचायत के टांगराईन गांव स्थित टोला खड़ियासाई सबर टोला में रहने वाले सबर परिवार इन दिनों भीषण ठंड का सामना बेहद कठिन परिस्थितियों में कर रहे हैं। इस टोले में लगभग 15 से 20 सबर दंपत्ति निवास करते हैं, जिनकी कुल आबादी करीब 56 है।

हैरानी की बात यह है कि इतनी कड़ाके की ठंड के बावजूद अब तक न तो सरकार की ओर से और न ही किसी सामाजिक संस्था अथवा दानदाताओं के माध्यम से इन जरूरतमंद परिवारों को कंबल उपलब्ध कराया गया है।

फटे-पुराने कंबलों के सहारे गुजर रही रात कंबल नहीं मिलने के कारण सबर दंपतियों और उनके परिवारों को पुराने, फटे-पुराने कंबलों के सहारे ही रात गुजारनी पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए ये लोग जंगल किनारे अलाव जलाकर किसी तरह खुद को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं।

ठंडी हवा और गिरते तापमान ने इनकी परेशानी और बढ़ा दी है, जिससे छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की स्थिति और भी चिंताजनक बनी हुई है। सबर टोला के लोगों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उन्हें कंबल एवं अन्य आवश्यक ठंड राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि इस कड़ाके की ठंड में उन्हें कुछ राहत मिल सके।