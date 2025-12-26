झारखंड नगर निकाय चुनाव: मानगो 36 में से 17 और जुगसलाई में 22 में से 11 सीट आरक्षित, गजट जारी

जागरण संवददाता, जमशेदपुर। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जिला प्रशासन ने तेज कर दी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश के बाद नगर निकाय का गजट प्रकाशित हो गई। इसमें आरक्षण की सूची भी जारी कर दी गई है।

गजट से यह तय कर दिया गया है कि मेयर का चुनाव आम जनता करेगी और हर वार्ड के लिए अलग अलग वार्ड सदस्य का चयन होगा। आरक्षण वार्डवार जारी किया गया है जबकि मेयर या उप मेयर का पद को लेकर आरक्षण की सूची नहीं जारी की गयी है। मार्च 2026 तक चुनाव कराने की तैयारी की गई है।

इसके तहत जमशेदपुर के मानगो नगर निगम व जुगसलाई नगर परिषद में नगर निकाय का चुनाव होना है। इसके लिए जारी सूची के मुताबिक, मानगो नगर निगम के 36 में से 17 वार्ड सदस्य का पद आरक्षित होगा। वहीं जुगसलाई नगर परिषद के 22 में से 11 सीट आरक्षित घोषित किया गया है। महिला आरक्षित भी इसमें कई सीटें है। मानगो नगर निगम में कुल 17 सीट महिला आरक्षित है, जबकि जुगसलाई में 9 सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

मानगो नगर निगम में पहली बार होने जा रहे ऐतिहासिक नगर निकाय चुनाव की प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गयी है। मानगो नगर निगम के सभी 36 वार्डों के लिए आरक्षण का रोस्टर आधिकारिक रूप से तय हो गया है।

जारी गजट के अनुसार, मानगो नगर निगम के 36 वार्डों में कुल 19 वार्ड अनारक्षित रखे गये हैं। जिनमें से 9 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ओबीसी 1) श्रेणी के लिए सबसे ज्यादा 12 वार्ड आरक्षित किये गए हैं। पिछड़ा वर्ग (ओबीसी 2) श्रेणी के खाते में 2 वार्ड आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 2 वार्ड आरक्षित किए गये हैं। अनुसूचित जाति (एससी) के लिए एक वार्ड आरक्षित है।

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मानगो नगर निगम क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 की कुल जनसंख्या 73,742 है, जबकि पिछड़ा वर्ग-2 की जनसंख्या 14,648 दर्ज है। वार्ड-27 में ओबीसी-1 की सर्वाधिक (4410) और वार्ड-32 में सबसे कम (646) आबादी है। वार्ड-1 में ओबीसी-2 की जनसंख्या सबसे अधिक (1094) है, जबकि वार्ड-25 में यह संख्या महज 4 है।