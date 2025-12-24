Language
    Jamshedpur: चांडिल में कुख्यात विजय तिर्की को गोलियों से भूना, फिल्मी स्टाइल में दिया वारदात को अंजाम

    By Jitendra Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:47 PM (IST)

    सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में बुधवार शाम अपराधियों ने कपाली ओपी क्षेत्र के विजय तिर्की की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने फिल् ...और पढ़ें

    चांडिल में कुख्यात विजय तिर्की को गोलियों से भूना

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम रक्तरंजित रही। हारुडीह गांव स्थित सुवर्णरेखा नदी के किनारे लगने वाले साप्ताहिक मुर्गा पाड़ा (हाट) में बेखौफ अपराधियों ने कपाली ओपी क्षेत्र के तामोलिया निवासी विजय तिर्की (42) की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया और विजय के शरीर में छह गोलियां उतार दीं। सिर और शरीर में सटाकर मारी गई गोलियों से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    घटना के बाद पूरे हाट बाजार में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही चांडिल एसडीपीओ अरविंद कुमार बिन्हा और थाना प्रभारी दिलशन बिरुआ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से छह खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। प्रथम दृष्टया मामला पुरानी रंजिश और गैंगवार का प्रतीत हो रहा है।

    घटना शाम करीब पांच बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विजय तिर्की हर बुधवार को हारुडीह में लगने वाले मुर्गा पाड़ा में शौक पूरा करने और जुआ खेलने आता था। बुधवार को भी वह मुर्गा लड़ाई देखने के बाद वापस लौट रहा था।

    इसी दौरान वह भीड़भाड़ से थोड़ा दूर एक झाड़ी के पास गया। वहां पहले से घात लगाए बैठे हथियारबंद अपराधियों ने उसे घेर लिया। जब तक विजय कुछ समझ पाता, हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

    हाट बाजार में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। हमलावरों ने विजय के सिर और सीने को निशाना बनाकर फायर किया था, जिससे बचने का उसे कोई मौका नहीं मिला। खून से लथपथ उसका शव वहीं गिर पड़ा।

    चांडिल के एसडीपीओ अरविंद कुमार बिन्हा ने बताया कि मृतक विजय तिर्की का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वह रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामलों में जेल की हवा खा चुका था। पुलिस इसे आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई के एंगल से देख रही है। पुलिस का मानना है कि हत्यारे विजय की हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे और उन्हें पता था कि वह बुधवार को यहां जरूर आएगा।

    घटना की गंभीरता को देखते हुए चांडिल थाना प्रभारी दिलशन बिरुआ के अलावा नीमडीह थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी और चौका थाना प्रभारी सोनू कुमार भी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    जिले की सीमाओं पर नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विजय का हाल के दिनों में किस गिरोह या व्यक्ति से विवाद हुआ था।