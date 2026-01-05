Language
    ट्रेन में खूनी खेल : खड़गपुर पैसेंजर में यात्री पर चाकू से हमला करने वाला अपराधी सीसीटीवी में हुआ कैद

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:15 PM (IST)

    टाटानगर रेल पुलिस की हिरासत में खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन में यात्री पर हमला करने वाला आराेपित।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटानगर स्टेशन आ रही खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन में लूटपाट का विरोध करने पर एक यात्री को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने वाले शातिर अपराधी को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी आरपीएफ, जीआरपी और उड़नदस्ता दल की संयुक्त कार्रवाई में रविवार देर रात टाटानगर स्टेशन परिसर से की गई। 
     
    पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी रेल अपराधों में जेल जा चुका है। यह सनसनीखेज घटना 1 जनवरी की देर रात की है। 
    खड़गपुर-टाटानगर पैसेंजर ट्रेन जब टाटानगर स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, उसी दौरान कोच के अंदर यात्रियों के साथ लूटपाट की जा रही थी। 
     
    लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने यात्री संदीप पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। 
     
    घटना के बाद रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेल पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और स्टेशन व ट्रेन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। 
     
    फुटेज में दो संदिग्ध युवक नजर आए, जिनकी पहचान के बाद उनकी तलाश तेज कर दी गई। रविवार की रात पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को पकड़ लिया। 
     
    पूछताछ में उसने अपना नाम राहुल उर्फ रोहित कुमार बताया और स्वीकार किया कि वह बागबेड़ा क्षेत्र का निवासी है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।
     
    पूछताछ में राहुल ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि ट्रेन में वारदात को अंजाम देने के बाद वह अपने साथी के साथ स्टेशन से बाहर निकला था। 
     
    उसी रात दोनों ने टाटानगर स्टेशन के बाहर होटल के पास एक राहगीर से लूटपाट की कोशिश की और विरोध करने पर उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद दोनों फरार हो गए थे। 
     
    आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि राहुल आदतन अपराधी है और इससे पहले भी मोबाइल चोरी के एक मामले में टाटानगर रेल थाना से जेल जा चुका है।
     
    पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं, फरार दूसरे आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है।