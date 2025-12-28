जमशेदपुर में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर कई मार्गों पर प्रवेश वर्जित, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक प्लान
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर लौहनगरी में सुरक्षा चक्र अभेद्य कर दिया गया है। सोमवार को प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है।
शनिवार को रिहर्सल के दौरान लगे भीषण जाम से सबक लेते हुए पुलिस ने सोमवार के लिए सख्त रूट चार्ट तैयार किया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिष्टुपुर, जुगसलाई से लेकर आदित्यपुर तक कई रूट डायवर्ट रहेंगे, वहीं शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी।
ट्रैफिक डीएसपी ने आमजन से अपील की है कि सोमवार को बहुत जरूरी होने पर ही मुख्य मार्गों पर वाहन निकालें। बिष्टुपुर और साकची को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के बजाय भीतरी रास्तों (इनर सर्किल) का प्रयोग करें।
रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को समय से एक घंटा पहले घर से निकलने की सलाह दी गई है, ताकि वे जाम या डायवर्जन में न फंसे। वीआईपी रूट पर पड़ने वाले सभी कट और चौराहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आदित्यपुर से लेकर जमशेदपुर तक पुलिस बल तैनात है। सड़क किनारे खड़े वाहनों को टो करने का आदेश जारी किया गया है।
इन मार्गों पर रहेगा विशेष प्रतिबंध
भारी वाहन वर्जित
सोमवार सुबह छह बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक शहर में भारी वाहनों (ट्रक, टेलर) की नो-एंट्री रहेगी।
सर्किट हाउस से बिष्टुपुर
राष्ट्रपति के काफिले के गुजरने से 30 मिनट पहले सर्किट हाउस से बिष्टुपुर गोलचक्कर तक सामान्य यातायात पूरी तरह रोक दिया जाएगा।
स्टेशन रोड
जुगसलाई अंडर ब्रिज और स्टेशन की ओर जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।
आदित्यपुर-गम्हरिया
एनआईटी में कार्यक्रम के दौरान आदित्यपुर टोल ब्रिज और सर्विस रोड पर सामान्य वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी।
करनडीह मार्ग
सदर अस्पताल और ब्लाक कार्यालय की ओर जाने वाले रास्ते वीआइपी मूवमेंट के दौरान आम लोगों के लिए बंद रहेंगे।
