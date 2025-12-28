Language
    राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन पर जमशेदपुर में यातायात व्यवस्था में बदलाव, भारी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध

    By Jitendra Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:04 PM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जमशेदपुर आगमन के कारण सोमवार को शहर की यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। सोनारी एयरपोर्ट रोड, बिष्टुपुर मुख्य म ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सोमवार को जमशेदपुर आगमन के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव किए गए हैं।

    जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से सुरक्षा और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए सहयोग की अपील की है। यह बदलाव राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक प्रभावी रहेगा।

    राष्ट्रपति के कारकेड के गुजरने वाले मार्गों पर, विशेष रूप से सोनारी एयरपोर्ट रोड, बिष्टुपुर मुख्य मार्ग (वोल्टास गोलचक्कर से लेकर अन्य प्रमुख चौक), करनडीह मार्ग और एनआईटी आदित्यपुर के आसपास, भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

    इन इलाकों में सुबह नौ बजे से लेकर शाम चार बजे तक सामान्य वाहनों का आवागमन नियंत्रित किया जाएगा। खासकर, एयरपोर्ट रोड और सर्किट हाउस के आसपास के मार्गों को राष्ट्रपति और उनके काफिले के लिए आरक्षित रखा गया है।

    भारी वाहनों का प्रवेश शहर में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। आम जनता से यह अनुरोध किया गया है कि यदि अत्यंत आवश्यक हो, तभी वे घर से निकलें और यातायात पुलिस द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का ही प्रयोग करें।

    पार्किंग के संबंध में भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। रूट लाइन में आने वाले सभी प्रमुख स्थानों, जैसे बिष्टुपुर मेन रोड, सर्किट हाउस एरिया, और कार्यक्रम स्थलों के आसपास, किसी भी तरह की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।

    लावारिस हालत में पाई जाने वाली किसी भी गाड़ी को क्रेन से उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। पुलिस और यातायात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे आम जनता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करें।