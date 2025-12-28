राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन पर जमशेदपुर में यातायात व्यवस्था में बदलाव, भारी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सोमवार को जमशेदपुर आगमन के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव किए गए हैं।

जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से सुरक्षा और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए सहयोग की अपील की है। यह बदलाव राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक प्रभावी रहेगा।

राष्ट्रपति के कारकेड के गुजरने वाले मार्गों पर, विशेष रूप से सोनारी एयरपोर्ट रोड, बिष्टुपुर मुख्य मार्ग (वोल्टास गोलचक्कर से लेकर अन्य प्रमुख चौक), करनडीह मार्ग और एनआईटी आदित्यपुर के आसपास, भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

इन इलाकों में सुबह नौ बजे से लेकर शाम चार बजे तक सामान्य वाहनों का आवागमन नियंत्रित किया जाएगा। खासकर, एयरपोर्ट रोड और सर्किट हाउस के आसपास के मार्गों को राष्ट्रपति और उनके काफिले के लिए आरक्षित रखा गया है।