Jubilee park Zoo में नागपुर से आए रुद्र और मेघना बने माता-पिता, टाटा जू में जन्मे दो शावक

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर की फिजाओं में एक बार फिर खुशियों की सौंधी खुशबू घुल गई है। जुबिली पार्क की हरियाली के बीच स्थित टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क (टाटा जू) में लंबे इंतजार के बाद वन्यजीवन ने नई करवट ली है। चिड़ियाघर की शान बाघिन मेघना ने दो स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इन नन्हे मेहमानों के आगमन से न केवल जू प्रबंधन बल्कि पूरे शहर में उत्साह का माहौल है।

बाघिन मेघना ने एक माह पूर्व दो शावकों को दिया था जन्‍म बाघिन मेघना ने 27 नवंबर 2025 को दिन के समय दोनों शावकों को जन्म दिया। नवजात शावकों की सुरक्षा और सेहत को प्राथमिकता देते हुए जू प्रबंधन ने यह जानकारी तत्काल सार्वजनिक नहीं की। अब जब दोनों शावक पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित बताए जा रहे हैं, तब इस खुशखबरी को शहरवासियों के साथ साझा किया गया है। फिलहाल विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की टीम सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्ष निगरानी के माध्यम से मां और शावकों पर लगातार नजर बनाए हुए है।

नागपुर स्थित रेस्क्यू सेंटर से लाए गए थे मेघना और रुद्र को इन शावकों के पिता का नाम रुद्र है। खास बात यह है कि मेघना और रुद्र दोनों ही नागपुर के गोरेवाड़ा स्थित रेस्क्यू सेंटर से लाए गए थे। दोनों बाघ जंगल के प्राकृतिक परिवेश में पले-बढ़े हैं, जिससे उनके व्यवहार और स्वास्थ्य को लेकर जू प्रबंधन को सकारात्मक उम्मीदें थीं। जमशेदपुर के नागरिकों ने एक प्रतियोगिता के माध्यम से मेघना और रुद्र का नामकरण किया था। अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, नए शावकों का नाम रखने का अवसर भी शहरवासियों को दिया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही नामकरण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।