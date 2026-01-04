जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर के निजी स्कूलों में प्रवेश कक्षा (नर्सरी/एलकेजी/यूकेजी) में नामांकन को लेकर लॉटरी प्रक्रिया 5 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इस वर्ष निजी स्कूलों में नामांकन के लिए अभिभावकों की भारी भीड़ देखने को मिली है।

कुल 40 निजी स्कूलों में लाटरी होगी, जिनके लिए लगभग एक लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि उपलब्ध सीटों की संख्या महज 8,500 है। लॉटरी प्रक्रिया की शुरुआत केएसएमएस गोलमुरी और एडीएलएस सनशाइन स्कूल, कदमा से होगी।

इसके बाद विभिन्न तिथियों में अन्य स्कूलों में लॉटरी आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार सबसे अधिक स्कूलों में लॉटरी 9 जनवरी और 12 जनवरी को होगी। पूरी प्रक्रिया 5 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगी।

17 जनवरी को आएगा एक साथ परिणाम

लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 17 जनवरी (तीसरा शनिवार) को सभी स्कूल एक साथ चयनित बच्चों की सूची जारी करेंगे। यह सूची स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी और साथ ही स्कूलों की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

इसी दिन स्कूल प्रवेश की तिथि, आवश्यक दस्तावेज और प्रवेश शुल्क (फीस) की जानकारी भी सार्वजनिक करेंगे। इस बार निजी स्कूलों की फीस में 10 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर अभिभावकों में पहले से ही चर्चा तेज है।

लॉटरी प्रक्रिया पर सख्त निगरानी

निजी स्कूलों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष कुमार पांडे ने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया वाले प्रत्येक स्कूल में एक-एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है।

इसके अलावा पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी स्कूल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाटरी कराते हैं और उस सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग को पहले से देनी होती है।

अभिभावकों में बढ़ी उत्सुकता



सीटों की तुलना में आवेदनों की संख्या कई गुना अधिक होने के कारण अभिभावकों में लाटरी को लेकर काफी उत्सुकता और तनाव है। कई अभिभावक अलग-अलग स्कूलों में आवेदन कर परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि पारदर्शी प्रक्रिया से सभी को समान अवसर मिलेगा।