Mission admission: 8500 सीटों के लिए एक लाख आवेदन, कल से शुरू होगी स्कूलों की लॉटरी, 17 को रिजल्ट
जमशेदपुर के निजी स्कूलों में नर्सरी/एलकेजी/यूकेजी प्रवेश के लिए लॉटरी प्रक्रिया 5 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगी। लगभग एक लाख आवेदनों के मुकाबले 8,500 सीट ...और पढ़ें
17 जनवरी को आएगा एक साथ परिणाम
लॉटरी प्रक्रिया पर सख्त निगरानी
अभिभावकों में बढ़ी उत्सुकता
सीटों की तुलना में आवेदनों की संख्या कई गुना अधिक होने के कारण अभिभावकों में लाटरी को लेकर काफी उत्सुकता और तनाव है। कई अभिभावक अलग-अलग स्कूलों में आवेदन कर परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि पारदर्शी प्रक्रिया से सभी को समान अवसर मिलेगा।
इन तिथियों में होगी स्कूलवार लॉटरी
5 जनवरी: केएसएमएस गोलमुरी, एडीएलएस सनशाइन स्कूल कदमा
7 जनवरी: टैगोर एकेडमी साकची, केपीएस कदमा
9 जनवरी: चिन्मय विद्यालय साउथ पार्क, एआईडब्ल्यूसी बारीडीह, वैली व्यू स्कूल टीआरएफ नगर टेल्को, एमएनपीएस बिष्टुपुर, लोयोला स्कूल टेल्को, चर्च स्कूल बेल्डीह, शिक्षा निकेतन टेल्को
10 जनवरी: नर्भेराम हंसराज इंग्लिश स्कूल बिष्टुपुर, डीएवी बिष्टुपुर, जुस्को स्कूल साउथ पार्क, जुस्को स्कूल कदमा
11 जनवरी: केपीएस कदमा
12 जनवरी: दयानंद पब्लिक स्कूल साकची, चिन्मय टेल्को, डीबीएमएस कदमा हाई स्कूल, जेएच तारापोर धतकीडीह, एसडीएसएम स्कूल फॉर एक्सीलेंस सिदगोड़ा, तारापोर स्कूल एग्रिको, राजेंद्र विद्यालय साकची, केपीएस बर्मामाइंस, गुलमोहर स्कूल टेल्को
13 जनवरी: जमशेदपुर पब्लिक स्कूल न्यू बारीडीह, सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल बिष्टुपुर, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल बीएच एरिया कदमा, श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर
15 जनवरी: हिल टॉप स्कूल टेल्को, लोयोला स्कूल बिष्टुपुर, एलएफएस टेल्को
