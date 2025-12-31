Year ender 2025 : डिमना से चांडिल तक जश्न का सैलाब, साल की आखिरी शाम हंसी, मस्ती और पकवानों संग विदाई

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। लौहनगरी में वर्ष 2025 का सूर्य अपनी सुनहरी स्मृतियों को समेटे बुधवार को अस्ताचलगामी हो गया। साल की अंतिम शाम और नववर्ष 2026 के आगमन की पूर्व संध्या पर पूरा शहर उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। शीत ऋतु की गुनगुनी धूप और गुलाबी ठंड के बीच शहर के प्रमुख पर्यटन और पिकनिक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर ओर उल्लास, हंसी-ठिठोली और पकवानों की महक ने वातावरण को जश्नमय बना दिया। पिकनिक स्थलों पर मेले जैसा माहौल शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में सुकून तलाशने निकले लोगों ने डिमना लेक, चांडिल डैम, नरवा, पहाड़ भांगा, जुबली पार्क और टेल्को थीम पार्क को गुलजार कर दिया। जुबली पार्क और टेल्को थीम पार्क में सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। कहीं लकड़ी के चूल्हों पर पकते व्यंजनों की खुशबू थी, तो कहीं डीजे की धुन पर झूमते युवाओं के समूह नजर आए। परिवार और दोस्तों के साथ आए लोग पिकनिक का भरपूर आनंद लेते दिखे।

टेल्को थीम पार्क पहुंचे राघवेंद्र कुलकर्णी ने कहा कि साल भर की भागदौड़ और तनाव के बाद यह दिन परिवार के साथ सुकून से बिताने का होता है। 2025 खट्टी-मीठी यादों के साथ विदा हो रहा है और हम नई उम्मीदों के साथ 2026 का स्वागत कर रहे हैं।

जलाशयों के किनारे दिखा मनमोहक नजारा चांडिल डैम और डिमना लेक के तट पर दृश्य बेहद मनोहारी रहा। नीले पानी की लहरों के बीच नौकाविहार का आनंद लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। दोस्ती और मस्ती के रंग में डूबे युवा समूहों ने साल के अंतिम दिन को खास बना दिया। मानगो निवासी सुमित कुमार ने बताया कि परीक्षाओं के तनाव को पीछे छोड़कर दोस्तों के साथ बिताया गया यह दिन लंबे समय तक याद रहेगा। फूलों की खुशबू में विदाई की शाम इधर, बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित फ्लावर शो भी आकर्षण का केंद्र रहा। रंग-बिरंगे फूलों और सजावटी पौधों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मोबाइल कैमरों में यादें कैद करते लोगों के बीच फूलों की महक और ढलती शाम ने माहौल को और भी खास बना दिया। साकची की स्मिता वर्मा ने कहा कि फूलों के बीच साल का आखिरी दिन बिताना बेहद सुकून देने वाला अनुभव है।

सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद साल के अंतिम दिन किसी तरह की अव्यवस्था या हुड़दंग न हो, इसके लिए जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। एसएसपी के निर्देश पर सभी प्रमुख पिकनिक स्थलों, पार्कों और चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सादे लिबास में पुलिसकर्मी भीड़ पर नजर रखे हुए थे, जबकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। शाम ढलते ही शहर रंगीन रोशनी में नहा उठा और हर चेहरा नए साल के स्वागत की खुशी से दमकता नजर आया।

