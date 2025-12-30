ओलिडीह में रंगदारी की साजिश नाकाम, कार, पिस्तौल और कारतूस के साथ तीन बदमाश धराए 

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। ओलिडीह थाना पुलिस ने कारोबारियों से रंगदारी वसूलने की साजिश को नाकाम करते हुए तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार, देसी पिस्तौल, कारतूस, लोहे की रॉड और मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

यह जानकारी सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमान, अरशद और अयाज के रूप में हुई है।

तीनों आरोपी मानगो क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी एक कार में सवार होकर ओलिडीह थाना क्षेत्र में कारोबारियों से रंगदारी मांगने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए इलाके में संदिग्ध रूप से घूम रहे हैं।

पुलिस ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने ओलिडीह थाना क्षेत्र स्थित डी. मधुसूदन चौधरी कॉम्प्लेक्स के समीप घेराबंदी कर संदिग्ध कार को रोका और तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, कारतूस, लोहे की रॉड, मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कारोबारियों से रंगदारी वसूलने की साजिश रचने की बात स्वीकार की है।

सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास की गहन जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि तीनों किसी बड़े आपराधिक गिरोह से जुड़े हैं या नहीं, तथा पूर्व में किसी आपराधिक घटना में उनकी संलिप्तता रही है या नहीं।

फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्ध गतिविधियों पर