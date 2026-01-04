Language
    मलेरिया से हुई थी जमशेदपुर के जीत महतो की मौत, शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान; पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:12 AM (IST)

    जमशेदपुर के मानगो में पुलिस हिरासत में 22 वर्षीय जीत महतो की मौत पर विवाद गहरा गया है। पुलिस ने एसएसपी के माध्यम से न्यायिक जांच का अनुरोध किया है। पो ...और पढ़ें

    मृतक जीत महतो। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो के एमजीएम थाना क्षेत्र के गोकुल नगर निवासी 22 वर्षीय जीत महतो की पुलिस हिरासत के दौरान हुई मौत के मामले को लेकर जहां पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे है। जांच की मांग की जा रही है।

    इस बीच एसएसपी पीयूष पांडेय ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को युवक की मौत मामले की न्यायिक जांच कराने का अनुरोध पत्र भेजा है।

    जारी प्रेस बयान में बताया गया कि युवक की मौत के बाद दंडाधिकारी की उपस्थिति में विधिवत वीडियोग्राफी के साथ मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम कराया गया।

    मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार की बाहरी चोट या प्रताड़ना के निशान नहीं पाए गए हैं। एमजीएम अस्पताल के ऑन-ड्यूटी चिकित्सक द्वारा दिए गए मेडिकल प्रतिवेदन में मौत का कारण सेरेब्रल मलेरिया बताया गया है।

    गौरतलब है कि चोरी की मोबाइल रखने के आरोप में एमजीएम थाना की पुलिस जीत महतो को ले गई थी। तबीयत खराब होने के बाद उसे एमजीएम अस्पताल में दाखिल कराया था जहां उसकी मौत हो गई थी।

    शव के अंतिम संस्कार के बाद अचानक से युवक की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा। जमशेदपुर के सांसद ने पुलिस पर भूमिका पर सवाल उठाते हुए मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है।

    वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मृतक की मां पूजा महतो से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली थी। पूर्व मंत्री ने भी मामले को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया है।

    महानगर भाजपा के प्रवक्ता अंकित आनंद ने मामले की शिकायत प्रदेश के डीजीपी से की है और प्रभारी को निलंबित करने की मांग करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया है।