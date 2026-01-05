Language
    Jamshedpur crime: मानगो में सिगरेट विवाद का बदला लेने पहुंचे थे, हत्या से पहले तीन अपराधी गिरफ्तार

    By Manoj Kumar Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:28 PM (IST)

    जमशेदपुर पुलिस ने मानगो में बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले तीन शातिर अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। ये अपराधी सिगरेट पीने को लेक ...और पढ़ें

    सोमवार को प्रेस वार्ता में जानकारी देते एसएसपी पीयूष पांडेय व अन्‍य।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के मानगो में सोमवार को बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने तीन शातिर अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधी सिगरेट पीने को लेकर हुए पुराने विवाद का बदला लेने के लिए हत्या की योजना बना रहे थे। 
     
    पुलिस ने उनके पास से पिस्टल, देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, धारदार चाकू और एक बाइक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दानिश हुसैन (निवासी जवाहरनगर रोड नंबर-12), राशिद अंसारी (निवासी गौसनगर, कपाली) और गुलाम खान उर्फ तन्नी (निवासी कपाली, अली मस्जिद के पास) के रूप में हुई है। 
     
    वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने बताया कि रविवार देर रात उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी मानगो एनएच-33 स्थित सरोवर हिल होटल के पास किसी गंभीर आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से एकत्र हुए हैं। सूचना की पुष्टि के बाद सिटी एसपी के निगरानी में डीएसपी भोला प्रसाद के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। 

    सिगरेट पीने को लेकर हुआ था विवाद 

    पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और तीनों अपराधियों को हथियारों के साथ मौके से दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, 9 एमएम का एक जिंदा कारतूस, एक बड़ा धारदार चाकू और काले रंग की एवेंजर मोटरसाइकिल बरामद की गई। 
     
    एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि चार दिन पहले कपाली थाना क्षेत्र के रामू होटल के पास नशे की हालत में सिगरेट पीने को लेकर उनका विरोधी पक्ष से विवाद हुआ था, जो हाथापाई में बदल गया। इसी का बदला लेने के लिए तीनों हथियारों के साथ मौके पर घात लगाए बैठे थे। 

    एसएसपी ने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में गुलाम खान उर्फ तन्नी पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है। तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दी गई।