Jamshedpur News: नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 81 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार

पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला-खरसावां जिले के कपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हासांडुगरी काला ईंट भट्टा के समीप छापेमारी कर एक युवक को 81 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद अरमान के रूप में की गई है।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कपाली ओपी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है।

कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त क्षेत्र में एक युवक ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री में सक्रिय है। सूचना के आधार पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने तत्परता दिखाते हुए मौके पर छापेमारी की।

कार्रवाई के दौरान आरोपी के पास से 81 पुड़िया ब्राउन शुगर, 2800 रुपये नकद, एक काले रंग की एक्टिवा स्कूटी तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।

पुलिस पूछताछ में यह सामने आया है कि मोहम्मद अरमान स्थानीय स्तर पर ब्राउन शुगर की सप्लाई करता था और नशे के इस नेटवर्क में सक्रिय भूमिका निभा रहा था।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा इसका नेटवर्क किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार ने बताया कि कपाली क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त करने के लिए पुलिस लगातार विशेष अभियान चला रही है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नशे के धंधे में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि क्षेत्र को नशा मुक्त बनाया जा सके।

