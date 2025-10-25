Jamshedpur News: 50 रुपये न देने पर युवक ने लगाई आग, पलंग मार्केट में लाखों रुपए का नुकसान

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साकची थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास स्थित पलंग मार्केट में शनिवार की मध्यरात्रि आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की इस घटना में दो दुकानों के छह पलंग और गद्दे जलकर खाक हो गए। घटना में दुकानदार मानगो निवासी मोहम्मद इस्लाम तथा उनके पड़ोसी दुकानदार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना मिलते ही साकची थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को खबर दी गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आसपास की छायाबस्ती में रहने वाले लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की।