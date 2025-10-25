Jamshedpur News: 50 रुपये न देने पर युवक ने लगाई आग, पलंग मार्केट में लाखों रुपए का नुकसान
जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र में पलंग मार्केट में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दो दुकानों में रखे पलंग और गद्दे जलकर खाक हो गए, जिससे दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ। दुकानदार ने रंगदारी मांगने वाले युवक पर आग लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साकची थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास स्थित पलंग मार्केट में शनिवार की मध्यरात्रि आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की इस घटना में दो दुकानों के छह पलंग और गद्दे जलकर खाक हो गए। घटना में दुकानदार मानगो निवासी मोहम्मद इस्लाम तथा उनके पड़ोसी दुकानदार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।
सूचना मिलते ही साकची थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को खबर दी गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आसपास की छायाबस्ती में रहने वाले लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की।
दुकानदार मोहम्मद इस्लाम ने आरोप लगाया कि क्षेत्र का एक युवक ‘सीने’ अक्सर उनसे रंगदारी की मांग करता था। शुक्रवार शाम उसने शराब पीने के लिए 50 रुपये की मांग की थी।
जब इस्लाम ने पैसे देने से इंकार कर दिया तो युवक ने धमकी दी थी कि वह दुकान में आग लगा देगा। इस्लाम का कहना है कि उसी युवक ने घटना को अंजाम दिया है। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो दूसरे दुकान भी चपेट में आ जाते। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
