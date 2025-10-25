Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    डायन का आरोप लगाकर बड़े भाई ने छोटे भाई-बहू पर किया जानलेवा हमला, पत्नी का सिर फटा

    By Rakesh Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:44 AM (IST)

    झारखंड के हजारीबाग जिले में डायन-बिसाही के आरोप में एक बड़े भाई ने अपने परिवार के साथ मिलकर छोटे भाई और उसकी पत्नी पर हमला किया। हमले में पत्नी का सिर फट गया और पति का हाथ टूट गया। पीड़िता ने उरीमारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डायन का आरोप लगाकर किया जानलेवा हमला

    संवाद सूत्र, भुरकुंडा(रामगढ़)। झारखंड में डायन-बिसाही का मामला समाज के लिए कोढ़ बन गया है। आए दिन डायन बिसाही को ले मारपीट व हत्या होती रही है। ऐसा ही एक मामला हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत उरीमारी जामुन टोला में शुक्रवार को सामने आया है। अपने ही सगे बड़े भाई नेपरिवार के साथ मिलकर छोटे भाई व उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला बोला है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डायन-बिसाही का आरोप लगाकर जमकर पिटाई की। घटना में पत्नी का सर फट गया है, जबकि पति का हाथ टूट गया है। इस बाबत पीड़िता उरीमारी जामुन टोला रीना देवी ने उरीमारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। 

    डायन बिसाही का आरोप

    प्राथमिकी में कहा गया कि पति लक्ष्मण कुमार के बड़े भाई खिरोधर महतो व उसके परिवार के लोग मुझ पर डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए आए दिन गाली-गलौज व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते रहते थे। 

    गुरुवार की देर शाम खिरोधर महतो व उसकी पत्नी सुनीता देवी, बेटा जीतू कुमार,बेटी जयंती देवी व दामाद सोहन महतो अपने साथ हथियार लेकर मेरे घर पहुंच मुझे व मेरे पति लक्ष्मण कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया। 

    घटना में मेरा सिर फट गया है साथ ही आंतरिक अंगों में गंभीर चोट लगी है जबकि मेरे पति का दायां हाथ टूट गया है,जो अस्पताल में इलाजरत है।उरीमारी पुलिस ने दम्पति का इंजुरी कराते हुए मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। 

    कड़ी कारवाई की मांग 

    घटना को लेकर पीड़िता के साथ जामुन टोला सहित अन्य जगहों से भारी संख्या में पहुंचे महिला-पुरूष उरीमारी थाना पुलिस से मामले पर कड़ी कारवाई की मांग कर रहे थे।

    मामले पर उरीमारी ओपी प्रभारी रथु उरांव ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया।घटना को ले हर पहलू पर बारीकी से जांच-पड़ताल की जा रही है। साथ ही आरोपितों के धर-पकड़ में जुटी है।