डायन का आरोप लगाकर बड़े भाई ने छोटे भाई-बहू पर किया जानलेवा हमला, पत्नी का सिर फटा

संवाद सूत्र, भुरकुंडा(रामगढ़)। झारखंड में डायन-बिसाही का मामला समाज के लिए कोढ़ बन गया है। आए दिन डायन बिसाही को ले मारपीट व हत्या होती रही है। ऐसा ही एक मामला हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत उरीमारी जामुन टोला में शुक्रवार को सामने आया है। अपने ही सगे बड़े भाई नेपरिवार के साथ मिलकर छोटे भाई व उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला बोला है।

डायन-बिसाही का आरोप लगाकर जमकर पिटाई की। घटना में पत्नी का सर फट गया है, जबकि पति का हाथ टूट गया है। इस बाबत पीड़िता उरीमारी जामुन टोला रीना देवी ने उरीमारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। डायन बिसाही का आरोप प्राथमिकी में कहा गया कि पति लक्ष्मण कुमार के बड़े भाई खिरोधर महतो व उसके परिवार के लोग मुझ पर डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए आए दिन गाली-गलौज व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते रहते थे।

गुरुवार की देर शाम खिरोधर महतो व उसकी पत्नी सुनीता देवी, बेटा जीतू कुमार,बेटी जयंती देवी व दामाद सोहन महतो अपने साथ हथियार लेकर मेरे घर पहुंच मुझे व मेरे पति लक्ष्मण कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में मेरा सिर फट गया है साथ ही आंतरिक अंगों में गंभीर चोट लगी है जबकि मेरे पति का दायां हाथ टूट गया है,जो अस्पताल में इलाजरत है।उरीमारी पुलिस ने दम्पति का इंजुरी कराते हुए मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।