जमशेदपुर में अरेबियन नाइट्स से देसी ढोल तक, जश्न में डूबा शहर, 12 बजते ही आतिशबाजी से दमक उठा आसमान

जासं, जमशेदपुर। कालचक्र की परिधि पर जैसे ही समय ने 2025 की अंतिम सीढ़ी लांघकर 2026 की दहलीज पर कदम रखा, लौहनगरी उल्लास के महासागर में डूब गई। सर्द हवाओं के आगोश में लिपटी रात पर उत्साह की गर्मी भारी पड़ी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घड़ी की सुइयों का 12 पर मिलन होते ही क्या साकची, टेल्को, बारीडीह, सिदगोड़ा, सोनारी, कदमा, जुगसलाई, क्या बिष्टुपुर और क्या एनएच-33; संपूर्ण शहर रोशनी और ध्वनि के अद्भुत संगम में नहा उठा। नव वर्ष 2026 का स्वागत उम्मीदों के नए सूर्योदय और संकल्पों की नई आभा के साथ हुआ।

क्लबों और होटलों में बही सुर-ताल की गंगा बिष्टुपुर के होटल रमाडा और द अलकोर के बैंक्वेट हाल में जश्न अपने चरम उत्कर्ष पर था। यहां विशेष रूप से आमंत्रित बेली डांसर्स ने जब अरबी धुनों पर थिरकना शुरू किया, तो उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध हो गया।