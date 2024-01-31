Language
    जमशेदपुर में अरेबियन नाइट्स से देसी ढोल तक, जश्न में डूबा शहर, 12 बजते ही आतिशबाजी से दमक उठा आसमान

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:25 AM (IST)

    जमशेदपुर 2026 के स्वागत में उल्लास से सराबोर हो गया। घड़ी में 12 बजते ही पूरा शहर रोशनी और आतिशबाजी से जगमगा उठा। क्लबों और होटलों में अरेबियन नाइट्स, ...और पढ़ें

    जमशेदपुर में एक होटल में नए साल का जश्‍न मनातीं महिलाएं।

    जासं, जमशेदपुर। कालचक्र की परिधि पर जैसे ही समय ने 2025 की अंतिम सीढ़ी लांघकर 2026 की दहलीज पर कदम रखा, लौहनगरी उल्लास के महासागर में डूब गई। सर्द हवाओं के आगोश में लिपटी रात पर उत्साह की गर्मी भारी पड़ी।

    घड़ी की सुइयों का 12 पर मिलन होते ही क्या साकची, टेल्को, बारीडीह, सिदगोड़ा, सोनारी, कदमा, जुगसलाई, क्या बिष्टुपुर और क्या एनएच-33; संपूर्ण शहर रोशनी और ध्वनि के अद्भुत संगम में नहा उठा। नव वर्ष 2026 का स्वागत उम्मीदों के नए सूर्योदय और संकल्पों की नई आभा के साथ हुआ।

    क्लबों और होटलों में बही सुर-ताल की गंगा

    बिष्टुपुर के होटल रमाडा और द अलकोर के बैंक्वेट हाल में जश्न अपने चरम उत्कर्ष पर था। यहां विशेष रूप से आमंत्रित बेली डांसर्स ने जब अरबी धुनों पर थिरकना शुरू किया, तो उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध हो गया।

    वहीं, होटल द सोनेट और जीवा में डीजे की धमक ने युवाओं को झूमने पर विवश कर दिया। फिल्म धुरंधर के सुपरहिट ट्रैक ''शरारत'' और ''फासला'' बजते ही डांस फ्लोर पर जैसे बिजली कौंध गई।

    हाउसफुल 5 का ''लाल परी'' और स्त्री 2 का कालजयी हो चुका ''आज की रात'' गाना बजते ही युगल जोड़ों का उत्साह देखते ही बनता था। बेल्डीह क्लब और यूनाइटेड क्लब में रईसी ठाठ और नफासत के बीच लाइव बैंड ने बैड्स आफ बॉलीवुड के गानों और रेट्रो मिक्स से समां बांध दिया।

    डीजे की धुन पर थिरकते शहरवासी।

    भोजपुरी और पंजाबी बीट्स का जबर्दस्त तड़का

    उत्सव का असली रंग तब जमा जब डीजे ने ट्रैक बदला। पवन सिंह का बहुप्रतीक्षित गाना ''चूड़ी फूट जाई'' बजते ही साकची और मानगो के मुहल्लों में हड़कंप मच गया।

    युवाओं की टोलियां ''कमरिया में पीर'' (खेसारी लाल) और पंजाबी हिट ''साफ्टलीट (करन औजला) पर एकसुर होकर थिरकती नजर आईं। पंजाबी रैपर बादशाह के नए ट्रैक टतौबा तौबा'' पर भांगड़ा करते युवाओं ने रात को जीवंत कर दिया।

    सड़क से लेकर रिसॉर्ट तक: एनएच-33 पर जश्न का सैलाब

    शहर के कोलाहल से दूर एनएच-33 स्थित हवाना रिसार्ट (एक्लिप्स 2026 पार्टी), टेंथ माइलस्टोन और वेव इंटरनेशनल में नजारा ही कुछ और था। यहां खुले आसमान के नीचे बोनफायर के गिर्द मस्ती का आलम था।

    हालांकि, उत्साह के अतिरेक में मरीन ड्राइव और डिमना रोड पर रफ्तार का जुनून भी दिखा। महंगी बाइकों पर फर्राटा भरते युवाओं ने रैश ड्राइविंग कर रोमांच और जोखिम का खेल खेला।

    जमशेदपुर के एक क्‍लब में नए साल का जश्‍न मनाते लोग।

    गली-मोहल्लों में उत्सव की अनुगूंज

    सिर्फ पॉश इलाके ही नहीं, बल्कि टेल्को, बारीडीह, सोनारी, कदमा और एग्रिको के रिहायशी इलाकों में भी छतों पर जश्न मना। लाउडस्पीकर पर बजते ''लूट गइलनी प्यार में'' और ''जिगर के टुकड़ा'' जैसे गानों पर मोहल्ले के लोग देर रात तक झूमते रहे।

    होटल रमाडा में जश्न मना रहे प्रतीक और शालिनी ने कहा, ''2026 का आगाज इतना धमाकेदार होगा, सोचा न था। ''धुरंधर'' के गानों ने तो पैर रुकने ही नहीं दिए। वहीं, मरीन ड्राइव पर दोस्तों संग मौजूद आकाश और रिया ने बताया, पवन सिंह के गानों के बिना जमशेदपुर का न्यू ईयर अधूरा है।

    माहौल में गजब की ऊर्जा है। हर्षोल्लास में खलल न पड़े, इसके लिए एसएसपी के निर्देश पर शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। ''ब्रेथ एनालाइजर'' के साथ प्रमुख चौराहों पर चेकिंग अभियान चलता रहा।

    जमशेदपुर में नव वर्ष की जश्‍न मनातीं युवतियां।