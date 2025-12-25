जुबली पार्क के पास दिनदहाड़े युवती से मोबाइल की छिनतई, लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा; पुलिस को सौंपा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साकची थाना क्षेत्र जुबली पार्क गेट नंबर एक के पास गुरुवार दोपहर को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चाय पी रही एक युवती से एक युवक ने मोबाइल छीन लिया और मौके से भागने लगा। दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग सक्रिय हो गए और पीछा कर भाग रहे युवक को दबोच लिया. इसके बाद युवक की जमकर पिटाई की गई और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को उसे सौंप दिया गया। पुलिस युवक को अपने साथ थाने ले गई है और मामले की जांच की जा रही है।

दो दिन पहले भी हुई थी चोरी की घटना घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि यह इलाका जिला मुख्यालय से सटा हुआ है और यहां दिन के उजाले में इस तरह की वारदात होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जुबली पार्क और आसपास के इलाकों में पुलिस गश्त नाकाफी है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।