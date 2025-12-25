Language
    जुबली पार्क के पास दिनदहाड़े युवती से मोबाइल की छिनतई, लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा; पुलिस को सौंपा

    By Anwesh AmbesthaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:43 PM (IST)

    जमशेदपुर में जुबली पार्क के पास एक युवती से दिनदहाड़े मोबाइल छीनने की घटना हुई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई क ...और पढ़ें

    दिनदहाड़े युवती से मोबाइल की छिनतई

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर।  साकची थाना क्षेत्र जुबली पार्क गेट नंबर एक के पास गुरुवार दोपहर को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चाय पी रही एक युवती से एक युवक ने मोबाइल छीन लिया और मौके से भागने लगा। दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। 

    घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग सक्रिय हो गए और पीछा कर भाग रहे युवक को दबोच लिया. इसके बाद युवक की जमकर पिटाई की गई और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को उसे सौंप दिया गया। पुलिस युवक को अपने साथ थाने ले गई है और मामले की जांच की जा रही है। 

    दो दिन पहले भी हुई थी चोरी की घटना

    घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि यह इलाका जिला मुख्यालय से सटा हुआ है और यहां दिन के उजाले में इस तरह की वारदात होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जुबली पार्क और आसपास के इलाकों में पुलिस गश्त नाकाफी है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। 

    गौरतलब है कि महज दो दिन पहले इसी इलाके में चोरों ने करीब डेढ़ दर्जन दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब आगामी 29 दिसंबर को राष्ट्रपति का जमशेदपुर दौरा प्रस्तावित है। इसके बावजूद शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा में चूक सामने आना चिंता का विषय है।