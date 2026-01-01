Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पिछले साल 273 हादसे, 176 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट, प्रशासन ने नए साल पर सुरक्षित सफर का लिया संकल्प

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:42 PM (IST)

    जमशेदपुर में नव वर्ष पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2026 का शुभारंभ हुआ। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि सड़क ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुुरुवार को समाहरणालय सभागार में बलून उड़ाकर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान का शुभारंभ करते उपायुक्‍त कर्ण सत्‍यार्थी।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। नव वर्ष के पहले दिन पूर्वी सिंहभूम जिले में सड़क हादसों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह–2026 की शुरुआत की गई। इस अवसर पर समाहरणालय परिसर से उपायुक्त (डीसी) कर्ण सत्यार्थी ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए आम लोगों की सहभागिता बेहद जरूरी है। उपायुक्त ने कहा कि यातायात नियमों का पालन न करना सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण है।

    जिले में पिछले वर्ष सामने आए आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं और इन्हें देखते हुए सख्ती के साथ-साथ व्यापक जागरूकता अभियान चलाना अनिवार्य हो गया है। इस दौरान एनईपी निदेशक, जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ), मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे।

    विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 273 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 176 लोगों की मौत हुई। अकेले नवंबर और दिसंबर माह में ही 20 से अधिक सड़क हादसे हुए, जिनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

    जांच में यह भी सामने आया है कि 100 से अधिक मौतें सिर्फ हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग न करने के कारण हुईं। डीसी कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों, पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में भ्रमण करेगा।

    इसके माध्यम से ऑडियो संदेशों के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि दोपहिया वाहन चलाते समय चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। साथ ही, निर्धारित गति सीमा का पालन, नशे की हालत में वाहन न चलाने और सीट बेल्ट के उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान स्कूलों में निबंध और क्विज प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक और रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।