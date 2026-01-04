राष्ट्रपति दौरे के बाद ढीला पड़ा प्रशासन, खासमहल में फिर शुरू हुआ सरकारी जमीन पर कब्जा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। परसुडीह के खासमहल क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का सिलसिला तेज हो गया है। राष्ट्रपति के शहर आगमन से पहले प्रशासन द्वारा सड़क किनारे से अवैध कब्जे हटाए गए थे, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के महज चार दिन बाद ही दोबारा अतिक्रमण शुरू हो गया है।

इससे प्रशासनिक कार्रवाई की स्थायित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खासमहल स्थित कुंडू हाउस के बगल में लगी सरकारी जमीन की सूचना पट्टिका को अतिक्रमणकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने अतिक्रमण रोकने के लिए कंटीले तार से घेराबंदी की गई थी, लेकिन अस्पताल के बगल में पेट्रोल पंप से सटी सरकारी जमीन पर लगाए गए कंटीले तार काटकर फिर से कब्जा कर लिया गया।

इस स्थान पर होटल का संचालन भी शुरू कर दिया गया है। इसी तरह परसुडीह थाना भवन के पास सरकारी जमीन पर दुकानों का अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसे देखकर स्थानीय लोग हैरान हैं।





गोलपहाड़ी से सटे खासमहल की जमीन पर एक निजी स्कूल संचालक द्वारा सार्वजनिक भूमि घेरने का प्रयास किया गया था, जिसे स्थानीय विरोध के बाद हटाया गया। हालांकि गोलपहाड़ी से करनडीह तक पहले हटाए गए अतिक्रमण पर दोबारा कब्जा कर लिया गया है।