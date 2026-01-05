Language
    जमशेदपुर में बना देश का पहला हाइड्रोजन इंजन टाटा कमिंस ने रचा इतिहास

    By Arvind Shrivastava Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:57 AM (IST)

    फाइल फोटो।

     
    जागरण संवादाता, जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर ने देश की ऑटोमोबाइल और ग्रीन एनर्जी तकनीक में एक नया इतिहास रच दिया है। मध्यम और भारी वाहनों के लिए इंजन निर्माण में अग्रणी टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड के जमशेदपुर प्लांट में देश का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन तैयार किया गया है। 
     
    यह परियोजना टाटा मोटर्स और अमेरिकी कंपनी कमिंस के संयुक्त प्रयास से स्थापित की गई है, जिसे टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड (टीसीपीएल) के अंतर्गत टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस संचालित कर रही है। 
     
    मार्च 2024 से ही बी6.7एच हाइड्रोजन इंजनों का उत्पादन जमशेदपुर प्लांट में शुरू हो चुका है। टाटा मोटर्स को इन हाइड्रोजन इंजनों की आपूर्ति की जाएगी, जिन्हें भविष्य के पर्यावरण अनुकूल वाहनों में इस्तेमाल किया जाएगा। 
     
    हाल ही में टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस को टाटा मोटर्स से नया ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है, जिसके बाद हाइड्रोजन प्लांट में काम और तेज कर दिया गया है। 
     
    इसी के साथ टाटा कमिंस का जमशेदपुर प्लांट पारंपरिक इंजन उत्पादन में भी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कंपनी के प्लांट में तीनों पालियों में उत्पादन कार्य जारी है और प्रतिदिन 400 से अधिक इंजन बनाए जा रहे हैं। 
     
    रविवार को एक ही दिन में 470 इंजनों का निर्माण किया गया। बीते एक वर्ष में कंपनी ने एक लाख से अधिक इंजनों का उत्पादन किया है।
     
    चालू वित्तीय सत्र 2025-26 में कंपनी ने 1.52 लाख इंजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वित्तीय सत्र की समाप्ति में अभी तीन माह शेष हैं और मौजूदा उत्पादन रफ्तार को देखते हुए यह लक्ष्य पार होने की पूरी संभावना है।
     
    टाटा कमिंस के कुल उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत इंजन टाटा मोटर्स को आपूर्ति किए जाते हैं। इसके अलावा पूणे, लखनऊ और विदेशी बाजारों में भी कंपनी के इंजनों की मांग तेजी से बढ़ी है। 
     
    कंपनी प्रबंधन बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। टिकाऊ, उच्च गुणवत्ता और आधुनिक तकनीक से लैस इंजनों के निर्माण के साथ जमशेदपुर अब देश के प्रमुख ऑटो और ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है।