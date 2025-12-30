नए साल पर जमशेदपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बदलेगा Traffic system

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। नववर्ष 2026 के स्वागत को लेकर जमशेदपुर में जिला पुलिस प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। जश्न के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाई गई है।



जिला पुलिस प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से जारी आदेश के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 को संध्या 5 बजे से देर रात 2 बजे तक जमशेदपुर नगर क्षेत्र में बस को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन पूर्णत: वर्जित रहेगा। वहीं, एक जनवरी 2026 को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भी भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुरक्षा व्यवस्था होगी सख्त पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय नए साल के मौके पर सड़कों, होटलों, पिकनिक स्पॉट और प्रमुख बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।